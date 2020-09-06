رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:00 م
الاعتداء على مصري
الاعتداء على مصري
طباعة
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن واقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد الوافدين المصريين أثناء عمله داخل محل لعب أطفال، انتهت بالتصالح.

قال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الجهات المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل".

وأضاف: "وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة، وبعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة".

وتابع البيان: "وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري في الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

موضوعات متعلقة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

رئيس «حي الأسمرات»: المواطن يستلم الشقة بـ «شنطة ملابسه فقط» (فيديو)

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

مدير مونديال اليد يكشف سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى