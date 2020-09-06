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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعزي في يوسف والي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:34 م
يوسف والي
يوسف والي
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قدمت سفارة إسرائيل في القاهرة العزاء لأسرة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.

وكتبت صفحة "إسرائيل في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمل الدكتور والي وزير الزراعة السابق، لتعزيز القطاع الزراعي في مصر وإقامة تعاون زراعي بين إسرائيل ومصر، مما ساهم في توسيع علاقات السلام. ثمار جهود الوزير والي ينعم بها كلا الشعبين حتى يومنا هذا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع أهالي الفيوم السبت، جثمان وزير الزراعة الأسبق الذي توفى عن عمر ناهز 89 عامًا.

يذكر أن يوسف والي، تخرج في كلية الزراعة وشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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