8 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا: 7142 حالة بالقائمة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7142 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6669 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 160 حالة، في حين يتابع 283 علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.