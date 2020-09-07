كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
وسام عطيةطباعة
شهد محرك البحث العالمي «جوجل» تزايد ملحوظ في البحث عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر لشهر سبتمبر 2020.
ويقدم موقع «الدستور» لكم كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في ضوء خدماته لجميع متابعيه من مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد» أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مؤخرا في مصر والتي اصاب حتي الآن 99.712 مصاب بين مستشفيات العزل وبين العزل المنزلي.
2 - الضغط علي تسجيل قراءة الغاز.
3 - حدد المحافظة أو المنطقة التابع لها.
4 - أدخل البيانات الخاصة بك والموجودة في وصل الغاز ( فرعي، شقة، قطاع، بلوك، عمارة)
5 - قم بكتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود.
6 - انقر على إرسال القراءة.
طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي:-
* تطبيق محفظة بنك مصر أو من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي.
* تطبيق موبايل جوميا.
* مكاتب البريد المصري.
* تطبيق موبايل ماي فوري.
* عبر منافد ( فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).
* هاتفيًا من خلال 1122 من أي هاتف محمول.
* الاتصال تليفونيًا ويتيح هذا الرابط (اضغط هنا) أرقام الفروع المختلفة للمحافظات.
* الخدمة الصوتية المسجلة من خلال 5727 من أي موبايل، أو من خلال 09000727 بالهاتف الأرضي.
* من خلال أي فرع بالمحافظات.
وتأتي جهود الدولة المصرية بكافه مجالاتها وتخصصاتها المختلفة بكل ما هو يسير للمواطنيين وذلك حرصا منها علي سلامه الدولة اولا وصحه المواطنين ثانيا في ظل ما تمر به جمهورية مصر العربية الان من ازمه صحيه عالمية من انتشار جائحه فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والذي حصد اروحا حتي الآن تصل لـ 5.511.
ويقدم موقع «الدستور» لكم كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في ضوء خدماته لجميع متابعيه من مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد» أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مؤخرا في مصر والتي اصاب حتي الآن 99.712 مصاب بين مستشفيات العزل وبين العزل المنزلي.
كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر1 - الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز "بتروتريد" https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx.
2 - الضغط علي تسجيل قراءة الغاز.
3 - حدد المحافظة أو المنطقة التابع لها.
4 - أدخل البيانات الخاصة بك والموجودة في وصل الغاز ( فرعي، شقة، قطاع، بلوك، عمارة)
5 - قم بكتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود.
6 - انقر على إرسال القراءة.
طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي:-
* تطبيق محفظة بنك مصر أو من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي.
* تطبيق موبايل جوميا.
* مكاتب البريد المصري.
* تطبيق موبايل ماي فوري.
* عبر منافد ( فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).
* هاتفيًا من خلال 1122 من أي هاتف محمول.
* الاتصال تليفونيًا ويتيح هذا الرابط (اضغط هنا) أرقام الفروع المختلفة للمحافظات.
* الخدمة الصوتية المسجلة من خلال 5727 من أي موبايل، أو من خلال 09000727 بالهاتف الأرضي.
* من خلال أي فرع بالمحافظات.
وتأتي جهود الدولة المصرية بكافه مجالاتها وتخصصاتها المختلفة بكل ما هو يسير للمواطنيين وذلك حرصا منها علي سلامه الدولة اولا وصحه المواطنين ثانيا في ظل ما تمر به جمهورية مصر العربية الان من ازمه صحيه عالمية من انتشار جائحه فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والذي حصد اروحا حتي الآن تصل لـ 5.511.