التحالف العربي يعترض طائرة حوثية

أعلنت قوات التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية.وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.وأشار إلى أن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات التحالف ستعمل على تدمير وتحييد القدرات الحوثية وفق القانون الدولي.