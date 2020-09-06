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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مدير مونديال اليد يكشف سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:55 م
جريدة الدستور
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أكد الكابتن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، دعم الدولة المستمر للجنة المنظمة للبطولة كي تقام بشكل مشرف وتاريخي.


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