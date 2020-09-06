الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن هناك رغبة لدى الحكومة بالتصالح مع مخالفي البناء، ولكن يجب عدم ترويع الناس وتخويفهم.







