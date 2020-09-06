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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:50 م
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن هناك رغبة لدى الحكومة بالتصالح مع مخالفي البناء، ولكن يجب عدم ترويع الناس وتخويفهم.
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