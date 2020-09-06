«غرفة السياحة»: تنظيم كأس العالم لليد سيُنعش القطاع السياحي

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن تنظيم مونديال كرة اليد للرجال فى نسخته على أرض مصر خطوة مهمّة لإنعاش القطاع السياحي في وقت حسّاس ودقيق للغاية وخروج هذه البطولة بالشكل اللائق سيكون له تأثير إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية وليس قطاع السياحة وحده.أضاف فاروق، لـ«الدستور»، أن هناك 25 ألف مشجع، حتى الآن، أكدوا حضورهم للمونديال سيزيدون قبل انطلاق البطولة يناير المقبل، إضافة إلى 60 قناة دولية ستنقل الحدث، إضافة إلى مزاراتهم السياحية والأثرية قبل انطلاق المباراة، فهذا كله سيعود بالنفع على القطاع وحركة الطيران التي سنستقبلها وحسن التنظيم والاستضافة سيكون خير دليل أمام العالم أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث عالمي بإجراءات وقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال الفرق المشاركة بالمونديال والمشجعين، وجميعهم قد حصلوا على شهادات السلامة الصحية التى تؤكد اتباعهم الإجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال النزلاء.