صديقة براد بيت الجديدة تشعل نيران الغيرة في قلب أنجلينا جولي

استطاعت نيكول بوتورالسكي صديقة براد بيت الجديدة، أن تشعل نيران الغيرة في قلب أنجلينا جولي بعد رحلة فرنسا الأخيرة.وحسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور» في أواخر الشهر الماضي، استمتعت نيكول وبراد، البالغ من العمر 56 عامًا، برحلة رومانسية إلى شاتو ميرافال في فرنسا.ووفقًا لتصريحات أحد الأصدقاء المقربين للثنائي أثارت تلك الرحلة غضب زوجته السابقة انجلينا جولي، حيث كان موعد رحلته مع نيكول بعد أيام من الذكرى السنوية السادسة لزواج براد بيت وإنجلينا جولي.وقال المصدر في تصريحات لصحيفة «ذا ميرور» إنجلينا جولي غاضبة وفي حالة ذهول من انحدار براد إلى هذا المستوى المنخفض في التعامل مع الآخرين.وأضاف: «لقد كانت أنجلينا جولي متفائلة للغاية أن يتمكنوا من تخفيف حدة الخلاف بعد صيف رهيب من الصراع، لكن الآن أصبح هذا بعيدًا تمامًا عن الطاولة».