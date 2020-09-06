إصابة نجل الفنان عمر الشناوي بكورونا

أعلن الفنان عمر الشناوي إصابة ابنه بفيروس كورونا المستجد، منبهًا من تعامل معه على ضرورة أخذ احتياطاته.

وكتب عمر الشناوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19، أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يوما يحلل ليطمئن.. ويا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".