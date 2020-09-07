رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:59 ص
مواد البناء
مواد البناء
طباعة
شهدت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 7-9-2020، استقرارا ملحوظا في السحب، حيث سجلت أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيها، بينما سجلت أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع، في حين يصل سعر المستهلك إلى 700-750 جنيها للطن.

أسعار مواد البناء

ويقدم «الدستور» أسعار مواد البناء وخاصٍة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7-9-2020، حيث تنتج شركات مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت كميات على حسب احتياجات السوق المحلي بسبب الركود الكبير الذي يشهده قطاع مواد البناء وحتى لا يتعرض الحديد للصدأ في حالة تخزينة بالمخازن وكذلك الأسمنت باعتباره سلعة سريعة التلف إذا تعرضت للرطوبة.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

أسعار الأسمنت المصري اليوم الإثنين

فيما سجلت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الجمعة 4 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجل سعر الأسمنت المسلح 720 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 705 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 703 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 725 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 715 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 705 جنيهًا للطن.

بينما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 638 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 638 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 643 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 638 جنيهًا للطن.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

«الري» تكشف حقيقة تعرض مصر لفيضانات مثل السودان

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

سقوط كفيتوفا يضيف لمفاجآت فلاشينج ميدوز

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

الشاعر عزت الطيرى ينشر صورة له بعد شفائه من كورونا

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»