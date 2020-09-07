أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7-9-2020

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أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.



أسعار الأسمنت المصري اليوم الإثنين



فيما سجلت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الجمعة 4 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق، والتي جاءت على النحو التالي:



وسجل سعر الأسمنت المسلح 720 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 705 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 703 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 725 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 715 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 705 جنيهًا للطن.



بينما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 638 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 638 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 643 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 638 جنيهًا للطن. ويقدم « الدستور » أسعار مواد البناء وخاصٍة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7-9-2020، حيث تنتج شركات مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت كميات على حسب احتياجات السوق المحلي بسبب الركود الكبير الذي يشهده قطاع مواد البناء وحتى لا يتعرض الحديد للصدأ في حالة تخزينة بالمخازن وكذلك الأسمنت باعتباره سلعة سريعة التلف إذا تعرضت للرطوبة.سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.فيما سجلت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الجمعة 4 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق، والتي جاءت على النحو التالي:وسجل سعر الأسمنت المسلح 720 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 705 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 703 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 725 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 715 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 705 جنيهًا للطن.بينما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 638 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 638 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 643 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 638 جنيهًا للطن.

شهدتاليوم الإثنين 7-9-2020، استقرارا ملحوظا في السحب، حيث سجلت أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيها، بينما سجلت أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع، في حين يصل سعر المستهلك إلى 700-750 جنيها للطن.