دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز شباب كفر الشيخ

اختتمت الدورة التدريبية فى الإدارة المالية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون بين 3 إدارات "الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للكوادر الرياضية، وإدارة المنح والبروتوكولات"، ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإشراف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ضمن المشروع القومى لتدريب العاملين بمديريات الشباب والرياضة بفروعها والهيئات التابعة لها، حيث أقيمت المرحلة الثانية المتقدمة من الإدارة المالية، المخازن.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بمراكز الشباب، وجميع الهيئات الشبابية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء والإنتاجية العالية للموظف الحكومي، وتطبيقا لخطة الدولة واهتمامها برفع كفاءة العاملين في كافة المؤسسات الحكومية لضمان المستوى الأفضل للخدمة المقدمة للمواطنين.وأضاف نورالدين، أن المحتوى التدريبى الذى قدم خلال الدورة التدريبية، احتوى على كيفية تطوير وتفعيل استراتيجية المؤسسة فى كافة النواحى الإدارية والمالية، وتنفيذ خطط النشاط والتركيز على سد الاحتياجات التدريبية للمتدربين، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لرواد مراكز الشباب، وتنمية مهارات ومواهب الطلائع والشباب وفتح آفاق الإبداع والابتكار، في ظل المنافسة القوية مع تطور الحياة ومواكبة كل جديد.