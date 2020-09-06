محمد رمضان يطرح «ياحبيبي» على يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغنياته المصورة بعنوان «يا حبيبي» عبر قناته الرسمية على يوتيوب بمشاركة مطرب الراب العالمي ميتر جيمس.وتعاون محمد رمضان ومطرب الراب العاملي في الأغنية مع جمس وفرغلي بلاكس في كتابة كلمات الأغنية، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني وتم تصوير مشاهده في دولة الإمارات العربية المتحدة.