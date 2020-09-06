تنفيذ 3 قرارات إزالة بحى ثان العامرية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم، حملة لتنفيذ 3 قرارات إزالة بنطاق الحى، فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.ترأس الحملة عصام عبدالمنعم سكرتير الحى اليوم، يرافقه رئيس وحدة الإزالة الفورية وأشغال الطريق، وشئون قانونية ومهندس المنطقة، والإدارات المعنية، بتواجد مأمور القسم والكول الأمنى من قسم العامرية ثان.وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة رقم ١٦٦ شارع السفن اب عبارة عن أسوار +حجرة على مساحة 50 م2، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين أرقام 96، 104 لسنة 2018 على مساحة 200 م لكل دور، مع الاستمرار فى الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.