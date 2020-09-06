رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تشهد تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:15 م
شعلة أولمبياد الطفل
شعلة أولمبياد الطفل المصري
عمرو الشامي
طباعة
شهدت مدينة كفر الشيخ، تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثانية، لبطل الجمهورية فى ألعاب القوى، الطليع عماد عبد السلام، على موسيقى السلام الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر التصفيات حتى 21 سبتمبر الجاري.

وأعرب محروس، عن سعادته بعودة منافسات أولمبياد الطفل المصري التي يحقق فيها طلائع كفر الشيخ المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية نظرا لتفوقهم وظهورهم بالمستوى اللائق بجميع اللعبات متمنيا لهم دوام التوفيق، هذا وقد شهد الحفل عروضا لبعض الألعاب المشاركة بالأولمبياد وسط أجواء احتفالية رائعة.

وتحركت الفرق المشاركة من الطلائع الأبطال من أمام الصالة المغطاة يصاحبهم حاملي الأعلام، مرورا بمسجد الاستاد حتى مقر المديرية بحى الزهور، بالتنسيق مع قوات الأمن إيذانا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري، والتي تبدأ في 10 9 حتى 21 9 للعام الحالي.

وأشرف وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الإعداد لاحتفال مراسم تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومحمد اللقاني، مدير إدارة الطلائع، وفريق عمل متكامل من إدارة التنمية الرياضية، الأداء الرياضي والمكتب الفنى.

جدير بالذكر أن أشهر اللعبات في منافسات أولمبياد الطفل المصري، أما ألعاب جماعية مثل "القدم الخماسى – كرة سلة – كرة طائرة –كرة يد"، أو الألعاب الفردية مثل الفردية – ألعاب القوى "١٠٠ متر عدو – وثب طويل – دفع جُلة" "بنين وبنات" تنس طاولة "بنين وبنات"، كاراتيه (كاتا) "بنين وبنات – تايكوندو "كروجي".

موضوعات متعلقة

«قلت يا لهوي أنا عملت إيه».. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى