كفر الشيخ تشهد تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري

شهدت مدينة كفر الشيخ، تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثانية، لبطل الجمهورية فى ألعاب القوى، الطليع عماد عبد السلام، على موسيقى السلام الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر التصفيات حتى 21 سبتمبر الجاري.وأعرب محروس، عن سعادته بعودة منافسات أولمبياد الطفل المصري التي يحقق فيها طلائع كفر الشيخ المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية نظرا لتفوقهم وظهورهم بالمستوى اللائق بجميع اللعبات متمنيا لهم دوام التوفيق، هذا وقد شهد الحفل عروضا لبعض الألعاب المشاركة بالأولمبياد وسط أجواء احتفالية رائعة.وتحركت الفرق المشاركة من الطلائع الأبطال من أمام الصالة المغطاة يصاحبهم حاملي الأعلام، مرورا بمسجد الاستاد حتى مقر المديرية بحى الزهور، بالتنسيق مع قوات الأمن إيذانا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري، والتي تبدأ في 10 9 حتى 21 9 للعام الحالي.وأشرف وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الإعداد لاحتفال مراسم تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومحمد اللقاني، مدير إدارة الطلائع، وفريق عمل متكامل من إدارة التنمية الرياضية، الأداء الرياضي والمكتب الفنى.جدير بالذكر أن أشهر اللعبات في منافسات أولمبياد الطفل المصري، أما ألعاب جماعية مثل "القدم الخماسى – كرة سلة – كرة طائرة –كرة يد"، أو الألعاب الفردية مثل الفردية – ألعاب القوى "١٠٠ متر عدو – وثب طويل – دفع جُلة" "بنين وبنات" تنس طاولة "بنين وبنات"، كاراتيه (كاتا) "بنين وبنات – تايكوندو "كروجي".