طرح دواجن مستوردة وبط بلدي بـ«مجمعات الجيزة»

قال الحسيني عيدروس، مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة تقوم بطرح الدواجن المستوردة البرازيلية بسعر ٣٧ جنيهًا بجانب طرح منتجات الدواجن المحلية التي تشمل طرح البانيه بسعر ٧٠ جنيهًا للكيلو وأوراك الدواجن بسعر ٣٢ جنيهًا ونصف للكيلو فضلًا عن طرح البط البلدي بسعر 38 جنيهًا ونصف لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.وأضاف مدير فرع الشركة، لـ«الدستور»، أنه يتم طرح جميع الأصناف من منتجات الدواجن المحلية بتخفيضات 25%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية؛ بهدف إعادة التوازن في الأسعار ومواجهة أي ارتفاعات في الأسعار والحفاظ على ضبط الأسواق المحلية من انفلات الأسعار بجانب طرح اللحوم المجمدة بسعر ثابت 65 جنيها للكيلو.