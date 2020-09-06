أحمد حليم يستعد لطرح «الفرح امتى وشاكب راكب»

يستعد الفنان أحمد حليم، لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الأسبوع المقبل عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».الأغنية الأولى تحمل عنوان «الفرح امتى» وهي من كلمات فوزي إبراهيم وألحان محمد النادي وتوزيع وسام عيد المنعم، أما اسم الأغنية الثانية هو «شاكب راكب» من كلمات الشاعر هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع طارق عبد الجابر وميكساج وماستر أمير محروس والأغنيتين من إنتاج شركة «غاليديا» للإنتاج الفني.يذكر أن أخر أعمال أحمد حليم، ألبوم غنائي بعنوان «محبتش اللي حبتني» ويضم 12 أغنية تعاون فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.