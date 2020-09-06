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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط بدال تموينى بتهمة التلاعب فى السلع وحجبها بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:15 م
ضبط بدال تموينى
ضبط بدال تموينى
كتب صلاح حس
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تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط بدال تموينى لقيامه بالتلاعب فى السلع التموينية، وحجبها عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء بالقناطر الخيرية.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد قيام بدال تموينى يدعى "ص. ع. م" 58 سنة فى القناطر الخيرية، يقوم بالتصرف فى الحصص التموينية المصروفة له من قبل الدولة بغرض التصرف فيها فى السوق السوداء.

تم الإعداد لحملة تموينية وتم ضبط المتهم، وبالفحص بلغ ما تم حصره من بيع السلع 3299 جنيها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى السياق ضبطت حملة تموينية المدعو "ا. ش. ا" 27 سنة، بدال تمويني لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها فى السوق السوداء، حيث تم ضبط 1500 كيلو سكر تموينى، و204 زجاجات زيت طعام، و600 كيلو أرز تموينى، و225 كيلو مكرونة بما يعادل مبلغ 22 ألف جنيه.

كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص فى مدينة الخصوص لتخزين الكمامات الطبية ملك "س م ع"، 40 سنة، حيث تم ضبط 70 طن قماش، و200 كرتونة استك خاص بالكمامات و400 لفة سلك.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام فى قليوب ملك "ا ع ا" 36 سنة، عثر بداخله على 4 أطنان زيت تبين أنه غير صالح للاستخدام الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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