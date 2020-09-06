وزير الداخلية يجري جولة مفاجئة لتفقد الحالة الأمنية بالجيزة والقاهرة (صور)

أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وشملت الجولة عددًا من المحاور والميادين.جاء ذلك في إطار حرصه على تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والتعرف ميدانيًّا على مجريات الحالة الأمنية، ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كل المواقف الأمنية.وتفقد وزير الداخلية عددًا من الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدي لكل صور الخروج عن القانون من خلال أداء أمني فعال.كما فاجأ القائمين على العمل بقسمي شرطة العجوزة بالجيزة، حيث اطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل مع بلاغات المواطنين، مشددًا على حسن معاملة المواطنين والارتفاع بمستوى الأداء الأمني، وما تقدمه الأجهزة الامنية من خدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين، والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.والتقى بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب عن تقديره لما لمسه من جهد في الأداء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن.