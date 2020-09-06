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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تستعد لمتابعة جولة إعادة انتخابات الشيوخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:29 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد الشريف
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تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإطلاق أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر إجراء الجولة الثانية منها في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وكانت التنسيقية قد حصلت على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 11 و12 أغسطس الماضى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بيانًا حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك فى منتصف اليوم، مؤتمر صحفى حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأى العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض.

وفى اليوم الثانى، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأى العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا فى منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات التى ستشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم» بالإضافة لإصدارها تقارير المتابعة للعملية الانتخابية برمتها.

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