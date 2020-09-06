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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:59 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز ومدن المحافظة، بدءًا من الغد، مؤكدًا أنه وجه بحسن استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التيسيرات لهم.

وقال اللواء جمال نورالدين، إن استخراج البطاقات يتطلب إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.

وأضاف نورالدين، أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044، مؤكدًا أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 805 بطاقات من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة حريصة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري، لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، تمهيدًا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.

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