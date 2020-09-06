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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اجتماع عاجل لمجلس نقابة المحامين الأربعاء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:38 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
محمد جعفر
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قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بالمحامين وتصويت الجمعيات العمومية للدمج، إعادة النظر في مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

جاء ذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لدمج نقابات الإسكندرية والشرقية وأسيوط.

ومن المقرر أن يتم النظر في موعد إجراء انتخابات النقابات الفرعية، ومناقشة الموقف بعد حكم المحكمة في اجتماع لمجلس النقابة يوم الأربعاء المقبل.

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