أخصائية جلدية توضح الفرق بين الليزر المقشر والفراكشنال ليزر

كشفت الدكتورة ماري جميل، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر أن هناك فرقا بين الليزر المقشر والفراكشنال ليزر، مشيرة إلى أن الفراكشنال ليزر يعمل على اختراق البقع المحددة لعلاجها، ولا يسبب جروح في المنطقة المحيطة برقعة الجلد، أما الليزر المقشر فهو يعمل على تهيج المنطقة المحيطة، واحمرارها وقد يحدث جروحًا، وتستمر الأعراض من أسبوع إلى شهر على حسب الحالة.وتابعت أخصائية الجلدية لـ"الدستور" أن للفراكشنال ليزر العديد من المميزات التي من أهمها أنه لا يسبب الجروح للمنطقة المحيطة بالجلد المصاب، ويمكن للشخص ممارسة حياته الطبيعية والذهاب إلى عمله بعد انتهاء أثر الأعراض الجانبية من 3 إلى 5 أيام، فهو مناسب لأصحاب البشرة السمراء فأجهزة الفراكشنال ليزر مزودة بأحدث الإمكانيات التي تمكن الطبيب من اختيار أفضل المعايير التي تناسب المريض، مثل مستوى الطاقة المناسب، وزمن النبضة، ومستوى اختراق طبقات الجلد والتي تختلف من حالة إلى أخرى.وأشارت ماري إلى أنه أثبت استخدام تقنية الفراكشنال ليزر فاعلية عالية في إخفاء التجاعيد، خاصةً التي تظهر حول الفم والعينين، لأنها تحفز تكوين طبقة من الخلايا وتعمل على زيادة تكوّن الكولاجين في البشرة، فالأشخاص الذين أجروا هذه العملية تمتعوا بجلد مشدود ونضر أفضل من السابق، وتتفاوت النتيجة بحسب صعوبة الحالات.