توعية 432 سيدة بكفر الشيخ عن أهمية مواجهة كورونا

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الصحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، من توعية 432 من السيدات عن فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة والبعد عن التجمعات، من خلال 48 من الرائدات الريفيات التابعات للصحة، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها فرع المجلس من بداية سبتمبر 2020، والتي استهدفت 1675 سيدة.وعلى جانب آخر، عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمقر جمعية التأهيل الاجتماعي بكفر الشيخ، لقاء لـ17 سيدة ورجل بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة الفرع، وفريدة المزين، عضو الفرع، وناهد الصاوي، وتناول اللقاء أهمية مجلس الشيوخ، ودوره واختصاصاته، وأهمية الخروج للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، وأن المشاركة في التصويت حق وواجب لكل مواطن.وتناول اللقاء أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي، كما تناول اللقاء أهمية الشمول المالي وتفاعل الحاضرين بشكل إيجابي.