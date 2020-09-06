المسماري: الحوار الليبي في المغرب غير واضح المعالم

وصف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا بأنهم عناصر خطيرة ومدربة، قائلا إن الجيش الليبي يحاول بناء ليبيا خالية من الإرهاب.وأضاف المسماري في حديث لقناة سكاي نيوز العربية: "الجيش الوطني يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب".وأوضح أن تركيا تعزز وجودها في ليبيا من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات وتواصل نقل المرتزقة المدربين، مؤكدا: "المشاورات الجارية في المغرب غير واضحة المعالم".وانطلق اليوم الأحد اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة المتمركز في عاصمة ليبيا طرابلس ومجلس النواب الذي مقره في طبرق.ويهدف الحوار الليبي، حسبما نقلته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.