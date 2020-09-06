مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع المنوفية باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم ندوة لمناقشة قصة "الإدخار" بمشاركة حنان عمر، تناولت فيها الحديث عن الاستفادة من المصروف الخاص لشراء ما يريد، كما أقام قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة حلي للفنانة التشكيلية حسناء نويه، والتى قامت بتوضيح كيفية عمل الحلي باستخدام الخرز والخيط.وقدم بيت ثقافة قويسنا ورشة إبداعات أدبية لأعضاء نادي الأدب بالموقع، ألقى فيها الشاعر أحمد مرسال باقة من الشعر والقصص المتنوعة منها قصيدة "الا لتنحرفى"، بينما قدم القاص سعيد منصور "حكايات شبراوي"، كما قدمت منال الأخرس رواية "سيدة الجبن".وعقد بيت ثقافة ميت أبوالكوم مناقشة لكتاب "على هامش السيرة" تأليف طه حسين، أوضح محمود الخياط نبذة مختصرة عن الأديب طه حسين وهو مفكر مصرى يعد علما من أعلام التنوير والحركة الأدبية الحديثة، وقاد مشروعا فكريا شاملا استحق به لقب عميد الأدب العربي، وتحمل فى سبيله أشكالا من النقد والمصادرة وقاد دعوة لمجانية التعليم وكان له الفضل فى تأسيس عدد من الجامعات المصرية.