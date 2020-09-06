محافظ الغربية يتفقد ميدان المحطة بطنطا والمنطقة الصناعية بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية لتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بطنطا، ومتابعة إنجاز الأعمال به، حيث طالب الشركة القائمة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما وجه كل من رئيس حي أول وثان طنطا برصف طريق الجانبية بطنطا نظرا لتهالكه.ثم توجه المحافظ إلى مدينة المحلة لتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمحلة، كما تفقد أيضا أعمال رصف الطريق الداخلي بالمنطقة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام، ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي أول المحلة بتغطية المطابق الموجودة بشارع المنطقة الصناعية.وأثناء الجولة التفقدية تم تشميع كافيه بالمحلة لعدم التزامه بالإجراءات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد ٣ نباشين بطنطا، وسحب رخصة سيارة صف ثان وتسليمها لإدارة المرور ورفع الإشغالات.رافق المحافظ في الجولة رئيس حي أول طنطا ورئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي أول وثان المحلة.