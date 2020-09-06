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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية مالطا يثمن دور مصر لحل الأزمة الليبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:46 م
وزير خارجية مالطا
وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو
آية حسني
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أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، اليوم الأحد، أن موقف مصر من الأزمة الليبية، مهم للغاية، مثمنا ما تبذله القاهرة من جهود لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال بارتولو في حديث لقناة سكاي نيوز العربية: "نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين"، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وصون ثرواتها.

تابع: "الحل لابد أن يكون من ليبيا مع ضرورة وقف التدخلات الخارجية".

وكان سامح شكرى وزير الخارجية استقبل في وقت سابق اليوم، إيفاريست بارتولو، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، بمقر وزارة الخارجية، لعقد جلسة مُباحثات حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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