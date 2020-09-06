وزير خارجية مالطا يثمن دور مصر لحل الأزمة الليبية

أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، اليوم الأحد، أن موقف مصر من الأزمة الليبية، مهم للغاية، مثمنا ما تبذله القاهرة من جهود لإيجاد حل لهذه الأزمة.وقال بارتولو في حديث لقناة سكاي نيوز العربية: "نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين"، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وصون ثرواتها.تابع: "الحل لابد أن يكون من ليبيا مع ضرورة وقف التدخلات الخارجية".وكان سامح شكرى وزير الخارجية استقبل في وقت سابق اليوم، إيفاريست بارتولو، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، بمقر وزارة الخارجية، لعقد جلسة مُباحثات حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.