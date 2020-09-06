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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء التصويت بريديًا للمصريين المقيمين بأمريكا في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:46 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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بدأ تصويت المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للنظام الفردي، والتي تستمر حتى غد الإثنين 7 سبتمبر الجاري.

وأوضحت السفارة المصرية بواشنطن، أن جولة الإعادة تتم من خلال التصويت البريدي فقط، على غرار ما تم في الجولة الأولى، وأن التصويت متاح لمن سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت بالخارج خلال الجولة الأولى، وحصلوا على رقم التسجيل الخاص.

وأشارت إلى أن هذه الجولة تخص محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح، وتتاح بطاقات الاقتراع على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الانتخاب "اليوم، وغدا"، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.

وبينت أن الناخب يقوم بطباعة أوراق الاقتراع وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، ويقوم المواطن بطباعة إقرار التصويت الملحق بقرار اللجنة واستيفاء بياناته والتوقيع عليه.

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