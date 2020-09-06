بلدنا الحلوة.. مصر تبهر العالم فى حفل قرعة مونديال كرة اليد

لاقى حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، الذى أقيم أمس بمنطقة الأهرامات، ردود أفعال عالمية واسعة، حيث تستضيف مصر البطولة فى يناير المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة، على ٤ صالات: «استاد القاهرة، وصالة ٦ أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة برج العرب».

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر بالمجموعة السابعة التى تضم «السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية»، حيث يحق لمنتخب مصر اختيار مجموعته باعتباره منتخب البلد المضيف للحدث.

وضمت المجموعة الأولى: «ألمانيا، المجر، باراجواى، والرأس الأخضر»، والمجموعة الثانية: «إسبانيا، تونس، البرازيل، وبولندا»، والمجموعة الثالثة: «كرواتيا، قطر، اليابان، وأنجولا»، والمجموعة الرابعة: «الدنمارك، الأرجنتين، البحرين، والكونغو الديمقراطية»، والمجموعة الخامسة: «النرويج، النمسا، فرنسا، والمتأهل من أمريكا الشمالية»، والمجموعة السادسة: «البرتغال، الجزائر، أيسلندا، والمغرب»، والمجموعة الثامنة: «سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، وروسيا». وضمت المجموعة الأولى: «ألمانيا، المجر، باراجواى، والرأس الأخضر»، والمجموعة الثانية: «إسبانيا، تونس، البرازيل، وبولندا»، والمجموعة الثالثة: «كرواتيا، قطر، اليابان، وأنجولا»، والمجموعة الرابعة: «الدنمارك، الأرجنتين، البحرين، والكونغو الديمقراطية»، والمجموعة الخامسة: «النرويج، النمسا، فرنسا، والمتأهل من أمريكا الشمالية»، والمجموعة السادسة: «البرتغال، الجزائر، أيسلندا، والمغرب»، والمجموعة الثامنة: «سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، وروسيا».

مونديال اليد

أحمد الأحمر: أتمنى إقامة البطولة بحضور جماهيرى





رأى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، أن مجموعة مصر قوية، و«الهدف هو الوصول لأبعد نقطة فى البطولة»، مضيفًا: «حتى نصل بعيدًا فى البطولة يجب أن نواجه فرقًا قوية ونتغلب عليها، ونستغل أرضنا وجمهورنا».

وتحدث قائد المنتخب عن استعدادات منتخب اليد للمونديال قائلًا: «منذ شهر ونصف بدأنا استعدادًا قويًا مع أنديتنا ثم دخلنا فى معسكر مع المنتخب، ونؤدى تدريبات على أعلى مستوى وبجدية شديدة والجميع لديه هدف واحد وهو تحقيق إنجاز بهذه البطولة»، مختتمًا: «أتمنى إقامة البطولة بحضور الجمهور فهو عنصر مهم جدًا بالنسبة لنا». رأى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، أن مجموعة مصر قوية، و«الهدف هو الوصول لأبعد نقطة فى البطولة»، مضيفًا: «حتى نصل بعيدًا فى البطولة يجب أن نواجه فرقًا قوية ونتغلب عليها، ونستغل أرضنا وجمهورنا».وتحدث قائد المنتخب عن استعدادات منتخب اليد للمونديال قائلًا: «منذ شهر ونصف بدأنا استعدادًا قويًا مع أنديتنا ثم دخلنا فى معسكر مع المنتخب، ونؤدى تدريبات على أعلى مستوى وبجدية شديدة والجميع لديه هدف واحد وهو تحقيق إنجاز بهذه البطولة»، مختتمًا: «أتمنى إقامة البطولة بحضور الجمهور فهو عنصر مهم جدًا بالنسبة لنا».

حفل قرعة مونديال اليد

على زين: «السابعة» أكثر المجموعات توازنًا



أعرب على زين، نجم منتخب اليد، عن سعادته وإعجابه بالشكل المبهر الذى ظهرت به قرعة مونديال اليد، وقال إنه يرى مجموعة مصر جيدة، و«اختيار المدير الفنى لها هو رؤية فنية ووجهة نظر للمدى البعيد».

وأشار إلى أن «اتحاد اليد، بالتنسيق مع الجهاز الفنى، اختار أكثر المجموعات توازنًا، بالإضافة للنظر لطريق المجموعة ومشوارها، وفى النهاية وجهة نظرهم تحترم». وبسؤاله لو كان الأمر بيده، كيف سيكون اختياره، قال: «كنت سأختار الوقوع بالمجموعة الثامنة».

وشدد «زين» على أن البطولة ستكون صعبة بمشاركة ٣٢ منتخبًا لأول مرة، خاصة أن الجميع يريد الفوز، وجميع الفرق ستلعب مباريات عديدة، مما يعنى جهدًا أكبر. أعرب على زين، نجم منتخب اليد، عن سعادته وإعجابه بالشكل المبهر الذى ظهرت به قرعة مونديال اليد، وقال إنه يرى مجموعة مصر جيدة، و«اختيار المدير الفنى لها هو رؤية فنية ووجهة نظر للمدى البعيد».وأشار إلى أن «اتحاد اليد، بالتنسيق مع الجهاز الفنى، اختار أكثر المجموعات توازنًا، بالإضافة للنظر لطريق المجموعة ومشوارها، وفى النهاية وجهة نظرهم تحترم». وبسؤاله لو كان الأمر بيده، كيف سيكون اختياره، قال: «كنت سأختار الوقوع بالمجموعة الثامنة».وشدد «زين» على أن البطولة ستكون صعبة بمشاركة ٣٢ منتخبًا لأول مرة، خاصة أن الجميع يريد الفوز، وجميع الفرق ستلعب مباريات عديدة، مما يعنى جهدًا أكبر.

حفل قرعة مونديال اليد

الاتحاد الدولى: حدث مرصع بالنجوم أمام الأهرامات

قال الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد إن قرعة بطولة العالم لليد رجال اكتملت فى هضبة أهرامات الجيزة فى مصر مساء أمس الأول السبت، فى حدث مرصع بالنجوم أمام الأهرامات وأبوالهول المذهلين، حيث استمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، إلى جانب الكشف عن تميمة البطولة «حورس».

وأضاف أن القرعة أجريت بمشاركة نجوم منتخب مصر: على زين والقائد أحمد الأحمر، والفائزين ببطولة العالم للشباب لعام ٢٠١٩ فى مصر: عبدالرحمن حميد وحسن وليد. قال الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد إن قرعة بطولة العالم لليد رجال اكتملت فى هضبة أهرامات الجيزة فى مصر مساء أمس الأول السبت، فى حدث مرصع بالنجوم أمام الأهرامات وأبوالهول المذهلين، حيث استمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من الفقرات الفنية، إلى جانب الكشف عن تميمة البطولة «حورس».وأضاف أن القرعة أجريت بمشاركة نجوم منتخب مصر: على زين والقائد أحمد الأحمر، والفائزين ببطولة العالم للشباب لعام ٢٠١٩ فى مصر: عبدالرحمن حميد وحسن وليد.

وزير الرياضة

وزير الرياضة: استغلال كل الإمكانات لبث رسالة طمأنة للعالم



أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لـ«الدستور»، أن مصر استطاعت الظهور بشكل مشرّف أمام العالم كله، واستثمرت كل إمكاناتها لإعطاء صورة مبهرة للعالم بأكمله ورسالة طمأنينة. وقال: «كان شعارنا فى التجهيز للقرعة (صنع فى مصر) والاستعانة بكل ما هو مصرى فى الحفل، ابتداء من الموسيقار العالمى عمر خيرت، والفنان خالد النبوى مقدم الحفل، وبقية الفقرات الفنية، بجانب اختيار الأهرامات مكانًا للقرعة لنبهر العالم». وأشار «صبحى» إلى أنه سيتم الانتهاء من الصالات المستضيفة للبطولة، نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث تتبقى أرضيات الملاعب فقط، التى ستصل مصر من الاتحاد الدولى منتصف شهر أكتوبر، مختتمًا تصريحاته بالإعراب عن أمنياته بنجاح البطولة بحضور الجماهير. أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لـ«الدستور»، أن مصر استطاعت الظهور بشكل مشرّف أمام العالم كله، واستثمرت كل إمكاناتها لإعطاء صورة مبهرة للعالم بأكمله ورسالة طمأنينة. وقال: «كان شعارنا فى التجهيز للقرعة (صنع فى مصر) والاستعانة بكل ما هو مصرى فى الحفل، ابتداء من الموسيقار العالمى عمر خيرت، والفنان خالد النبوى مقدم الحفل، وبقية الفقرات الفنية، بجانب اختيار الأهرامات مكانًا للقرعة لنبهر العالم». وأشار «صبحى» إلى أنه سيتم الانتهاء من الصالات المستضيفة للبطولة، نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث تتبقى أرضيات الملاعب فقط، التى ستصل مصر من الاتحاد الدولى منتصف شهر أكتوبر، مختتمًا تصريحاته بالإعراب عن أمنياته بنجاح البطولة بحضور الجماهير.

حفل قرعة مونديال اليد

معسكر تدريبى للمنتخب بالغردقة



يدخل منتخب مصر لكرة اليد معسكرًا تدريبيًا بمدينة الغردقة خلال الفترة من ٩ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى استعدادًا لبطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وقال المنسق التسويقى للمعسكر، محمد عيد سليمان، إن قرار إقامة معسكر تدريبى للمنتخب بالغردقة جاء بتوصية من الجهاز الفنى ولاعبى المنتخب بعد نجاح معسكر سابق للفريق بالمدينة الساحلية فى أغسطس الماضى.

وأضاف أن المعسكر الثانى سيكون مختلفًا عن سابقه، خاصة فى ظل الاهتمام الإعلامى المحلى والدولى بعد النجاح العالمى الذى حققه حفل قرعة البطولة الذى أقيم أمس الأول تحت سفح الأهرامات.

وأشاد اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى للمنتخب روبرتو جارسيا باروندو بتنظيم المعسكر الأول، حيث تم توفير جميع سبل الراحة والاحترافية الفندقية خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمى. يدخل منتخب مصر لكرة اليد معسكرًا تدريبيًا بمدينة الغردقة خلال الفترة من ٩ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى استعدادًا لبطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل.وقال المنسق التسويقى للمعسكر، محمد عيد سليمان، إن قرار إقامة معسكر تدريبى للمنتخب بالغردقة جاء بتوصية من الجهاز الفنى ولاعبى المنتخب بعد نجاح معسكر سابق للفريق بالمدينة الساحلية فى أغسطس الماضى.وأضاف أن المعسكر الثانى سيكون مختلفًا عن سابقه، خاصة فى ظل الاهتمام الإعلامى المحلى والدولى بعد النجاح العالمى الذى حققه حفل قرعة البطولة الذى أقيم أمس الأول تحت سفح الأهرامات.وأشاد اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى للمنتخب روبرتو جارسيا باروندو بتنظيم المعسكر الأول، حيث تم توفير جميع سبل الراحة والاحترافية الفندقية خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمى.

حفل قرعة مونديال اليد

حسن مصطفى: لم أرَ إبهارًا بهذا الشكل منذ 20 عامًا

أشاد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى، بحفل القرعة، مشيرًا إلى أنه منذ وجوده بمنصبه منذ ٢٠ عامًا لم يرَ قرعة مبهرة بهذا الشكل، معتبرًا أن مصر قدمت نفسها للعالم من جديد، كبلد عظيم، وأن اختيارها الأهرامات مسرحًا للحدث كان اختيارًا موفقًا.

وعن إصرار الاتحاد الدولى على إقامة الحدث رغم فيروس كورونا، قال: «لا بد من التعايش مع الفيروس، إذا قررنا إلغاء البطولة بسبب الفيروس فلنلغ جميعًا كل أعمالنا ونجلس فى منازلنا».

وأضاف أن البطولة ستقام فى ظل إجراءات احترازية قوية، بالاستعانة بعناصر من منظمة الصحة العالمية للإشراف على التنفيذ، مؤكدًا أن البطولة ستبدأ فى موعدها، وأى منتخب سيعتذر عن عدم المشاركة سيتم تصعيد منتخب بدلًا عنه. أشاد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى، بحفل القرعة، مشيرًا إلى أنه منذ وجوده بمنصبه منذ ٢٠ عامًا لم يرَ قرعة مبهرة بهذا الشكل، معتبرًا أن مصر قدمت نفسها للعالم من جديد، كبلد عظيم، وأن اختيارها الأهرامات مسرحًا للحدث كان اختيارًا موفقًا.وعن إصرار الاتحاد الدولى على إقامة الحدث رغم فيروس كورونا، قال: «لا بد من التعايش مع الفيروس، إذا قررنا إلغاء البطولة بسبب الفيروس فلنلغ جميعًا كل أعمالنا ونجلس فى منازلنا».وأضاف أن البطولة ستقام فى ظل إجراءات احترازية قوية، بالاستعانة بعناصر من منظمة الصحة العالمية للإشراف على التنفيذ، مؤكدًا أن البطولة ستبدأ فى موعدها، وأى منتخب سيعتذر عن عدم المشاركة سيتم تصعيد منتخب بدلًا عنه.

حفل قرعة مونديال اليد