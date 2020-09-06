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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها.. محطات بحياة رجاء الجداوي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:42 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
جميلة على
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احتفل محبو الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي بذكرى عيد ميلادها إذ ولدت عام 1934.

تميزت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بأدائها وصدقها في أعمالها، التي جعلتها تحجز مكانة كبيرة بين فنانات جيلها، كما اختلفت عن باقيات الممثلات بأناقتها وشياكتها، التي أشاد بها الكثير من محبيها.

«الدستور» ترصد لحظات الحزن والآلام في حياة رجاء الجداوي:

طفولتها
تسببت خالتها الفنانة تحية كاريوكا في طلاق والدتها من والدها بعدما عايره الناس بكون شقيقة زوجته تعمل راقصة، وكان لدى «رجاء» 4 أشقاء فما كان من والدتها سوى الذهاب إلى الفنانة تحية كاريكوكا لتحكي لها ما حدث.

أشفقت «كاريوكا» على الصغار وشعرت بالذنب، لذا قررت تربية رجاء وشقيقها الأصغر وكانت هذه بداية حياة جديدة لها.

دخولها المدرسة
رغم أن رجاء انتقلت إلى حياة أكثر رفاهية في جانب خالتها، إلا إنها صرحت في عدة حوارت تليفزيونية بأنها لم تكن سعيدة، فقد ألحقتها خالتها بإحدى المدارس الداخلية لكونها كثيرة السفر، ولم يكن أحد يزورها في الإجازة الأسبوعية سوى «الدادة» الإيطالية التي وكلتها كاريوكا للاعتناء بها، لانشغال خالتها في السفر وحفلاتها كذلك لوجود والدتها بطنطا وكان أمر السفر صعب للغاية وقتها.

عقب تخرجها من الدراسة
بعد تخرجها من المدرسة الثانوية أتقنت اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وقررت أن تعيش بجانب أشقائها ووالدتها بعدما استقرت الأم في القاهرة، والتحقت بالعمل بإحدى شركات الدعاية.

القدر يوجهها نحو السينما
حصلت على «وشاح سمراء القاهرة» أثناء حضورها كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله لاحقًا على جائزة «ملكة جمال حوض البحر المتوسط»، كما فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وحازت على جائزة ملكة القطن المصري بمسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية التي كان يتم تصديرها في خمسينيات القرن العشرين، وفازت باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها.

عملت بعد ذلك عارضة أزياء ثم خاضت تجربة التمثيل.

خصامها مع خالتها كاريوكا
بعد دخولها عالم الفن قاطعتها الفنانة تحية كاريوكا التي رفضت عملها بعالم السينما، لكن بعد 5 سنوات وأثناء إجراء كاريوكا لعملية جراحية، زارتها رجاء وعادت العلاقة بينهما.

زواجها من حارس مرمى الإسماعيلى السابق
تزوجت الفنانة رجاء الجداوي من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الكابتن حسن المختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

موتها
فارقت الحياة في 5 يوليو الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 80 عامًا، لتترك تاريخًا حافلًا من الإنجازات الفنية.

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