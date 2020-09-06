لياو ليتشيانج يكتب: حماية التعددية والمساهمة فى تحقيق سلام العالم

بدعوة من وزراء خارجية إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا، قام مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى «وانج يى» بزيارات رسمية إلى الدول الخمس فى الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ١ سبتمبر.

وقد أجرى مستشار الدولة «وانج يى» تبادلات صريحة ومتعمقة مع قادة ووزراء خارجية الدول الخمس. وقد أشارت الدول الخمس فى تصريحات لها إلى أنها تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتأمل جميعها فى استئناف التبادلات والتعاون مع الصين فى أقرب وقت ممكن، وترغب فى تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

يواجه العالم اليوم ثلاثة خيارات رئيسية، التعددية أو الأحادية، الانفتاح أو الانغلاق، التعاون أو المواجهة. وبوصف الصين والدول الأوروبية قوتين وسوقين وحضارتين رئيسيتين فى عالم اليوم، فإنهما تعززان معًا الوحدة العالمية فى مكافحة المرض وتعزيز الانتعاش الاقتصادى وحماية التعددية ونظام التجارة الحرة. وخلال الزيارة، توصلت الصين والدول الأوروبية إلى ثلاثة توافقات مهمة:

أولًا: دعم التعددية ومعارضة الأحادية. إن عالم اليوم لا يواجه خطر الوباء فحسب، بل يواجه أيضًا العديد من التهديدات والتحديات مثل النزعة الأحادية والحمائية وكذلك عودة عقلية الحرب الباردة إلى الظهور.

وقد أشار «وانج يى» إلى أن أقوى صوت سُمعَ خلال رحلته إلى أوروبا هو أن جميع الدول بحاجة إلى حماية التعددية بحزم وإصرار، وأن الصين وأوروبا بحاجة إلى تكثيف التعاون، والالتزام بمفهوم التعددية، واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف، والالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف.

وتعارض الصين بشدة أى مؤامرة «حرب باردة جديدة»، وترغب فى تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق مع الجانب الأوروبى لحماية النظام الدولى القائم على التعددية بشكل مشترك.

ثانيًا: تعزيز الوحدة والتعاون ومعارضة «فك الارتباط» والانقسام.

منذ تفشى الوباء، ساعدت الصين والدول الأوروبية بعضها بعضًا وأصبحت نموذجًا للتعاون الدولى لمكافحة الوباء.

كما يولى الرئيس الصينى «شى جين بينج» اهتمامًا كبيرًا بالتواصل الدائم والمنتظم مع قادة الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل وغيرها من أشكال التواصل.

وقد عقد الاتحاد الأوروبى والصين قمتهما الثانية والعشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الــ٢٢ من يونيو بنجاح.

واتفق الجانبان على المقاومة المشتركة للتحريض على الانقسام و«فك الارتباط» والمواجهة ومنع العالم من العودة إلى «قانون الغاب».

ثالثًا: الحفاظ على الوضع العام للعلاقات بين الصين وأوروبا وإدارة الخلافات بشكل صحيح.

فى الوقت الحالى، تتمتع العلاقات بين الصين وأوروبا بزخم جيد، ولكن فى نفس الوقت تتعرض للتحدى أو حتى التدمير من قبل قوى خارجية مختلفة. ولذلك، يجب على الجانبين التحرك من منطلق تحقيق المصالح المشتركة للصين وأوروبا، والعمل على تعزيز الثقة، والقضاء على التدخل، والتغلب على الصعوبات، وتعميق التفاهم المتبادل من خلال الحوار المتكافئ، وزيادة الثقة المتبادلة من خلال التواصل الصريح الصادق، وتحقيق نتائج مربحة ومفيدة للجانبين من خلال التعاون متبادل المنفعة، وإدارة الخلافات بأساليب بناءة.

هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ٤٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبى، ولدى كلا الجانبين رغبة قوية فى العمل معًا لتعزيز تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى بشكل أكبر، وأمام الصين والاتحاد الأوروبى فرصة مهمة لتطوير علاقات ثنائية أفضل، ويحتاج الجانبان إلى السعى لإحراز تقدم فى ستة مجالات مهمة:

أولًا: يتعين على الجانبين القيام باستعدادات للتبادلات رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبى فى المرحلة المقبلة، لرسم مسار التعاون الثنائى.

ثانيًا: يتعين على الصين والاتحاد الأوروبى الانتهاء خلال هذا العام من المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبى.

ثالثًا: ينبغى على الجانبين التوقيع على «الأجندة الاستراتيجية للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبى لعام ٢٠٢٥» فى أقرب وقت ممكن.

رابعًا: يتوجب على الصين والاتحاد الأوروبى بناء شراكة خضراء.

خامسًا: تعزيز التعاون فى الاقتصاد الرقمى.

سادسًا وفى النهاية تعزيز دعم المؤسسات متعددة الأطراف.

هذه الزيارة إلى أوروبا هى أول زيارة لوزير خارجية صينى بعد انحسار وباء كوفيد- ١٩، كما أنها اتصال استراتيجى مهم للغاية بين الصين والدول الأوروبية فى ظل تزايد الشكوك بشأن الوضع الدولى الحالى.

كما أن مصر تحافظ على علاقات طيبة ووطيدة مع الدول الأوروبية، وفى مواجهة تغيرات القرن والوباء الجديد، فإن الصين مستعدة للعمل مع جميع دول العالم، بما فى ذلك أوروبا والدول العربية، بشكل مسئول تجاه مستقبل البشرية ومصيرها.

وانطلاقًا من المصالح الأساسية لشعوب جميع البلدان، نقف بحزم وكالمعتاد على الجانب الصحيح من التاريخ، ونسعى للتكاتف مع الجميع لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، والمساهمة بطاقة أكثر إيجابية فى حماية التعددية وحماية التجارة الحرة وتعزيز سلام العالم واستقراره.

