رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لياو ليتشيانج يكتب: حماية التعددية والمساهمة فى تحقيق سلام العالم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:26 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
طباعة
بدعوة من وزراء خارجية إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا، قام مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى «وانج يى» بزيارات رسمية إلى الدول الخمس فى الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ١ سبتمبر.
وقد أجرى مستشار الدولة «وانج يى» تبادلات صريحة ومتعمقة مع قادة ووزراء خارجية الدول الخمس. وقد أشارت الدول الخمس فى تصريحات لها إلى أنها تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتأمل جميعها فى استئناف التبادلات والتعاون مع الصين فى أقرب وقت ممكن، وترغب فى تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.
يواجه العالم اليوم ثلاثة خيارات رئيسية، التعددية أو الأحادية، الانفتاح أو الانغلاق، التعاون أو المواجهة. وبوصف الصين والدول الأوروبية قوتين وسوقين وحضارتين رئيسيتين فى عالم اليوم، فإنهما تعززان معًا الوحدة العالمية فى مكافحة المرض وتعزيز الانتعاش الاقتصادى وحماية التعددية ونظام التجارة الحرة. وخلال الزيارة، توصلت الصين والدول الأوروبية إلى ثلاثة توافقات مهمة:
أولًا: دعم التعددية ومعارضة الأحادية. إن عالم اليوم لا يواجه خطر الوباء فحسب، بل يواجه أيضًا العديد من التهديدات والتحديات مثل النزعة الأحادية والحمائية وكذلك عودة عقلية الحرب الباردة إلى الظهور.
وقد أشار «وانج يى» إلى أن أقوى صوت سُمعَ خلال رحلته إلى أوروبا هو أن جميع الدول بحاجة إلى حماية التعددية بحزم وإصرار، وأن الصين وأوروبا بحاجة إلى تكثيف التعاون، والالتزام بمفهوم التعددية، واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف، والالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف.
وتعارض الصين بشدة أى مؤامرة «حرب باردة جديدة»، وترغب فى تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق مع الجانب الأوروبى لحماية النظام الدولى القائم على التعددية بشكل مشترك.
ثانيًا: تعزيز الوحدة والتعاون ومعارضة «فك الارتباط» والانقسام.
منذ تفشى الوباء، ساعدت الصين والدول الأوروبية بعضها بعضًا وأصبحت نموذجًا للتعاون الدولى لمكافحة الوباء.
كما يولى الرئيس الصينى «شى جين بينج» اهتمامًا كبيرًا بالتواصل الدائم والمنتظم مع قادة الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل وغيرها من أشكال التواصل.
وقد عقد الاتحاد الأوروبى والصين قمتهما الثانية والعشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الــ٢٢ من يونيو بنجاح.
واتفق الجانبان على المقاومة المشتركة للتحريض على الانقسام و«فك الارتباط» والمواجهة ومنع العالم من العودة إلى «قانون الغاب».
ثالثًا: الحفاظ على الوضع العام للعلاقات بين الصين وأوروبا وإدارة الخلافات بشكل صحيح.
فى الوقت الحالى، تتمتع العلاقات بين الصين وأوروبا بزخم جيد، ولكن فى نفس الوقت تتعرض للتحدى أو حتى التدمير من قبل قوى خارجية مختلفة. ولذلك، يجب على الجانبين التحرك من منطلق تحقيق المصالح المشتركة للصين وأوروبا، والعمل على تعزيز الثقة، والقضاء على التدخل، والتغلب على الصعوبات، وتعميق التفاهم المتبادل من خلال الحوار المتكافئ، وزيادة الثقة المتبادلة من خلال التواصل الصريح الصادق، وتحقيق نتائج مربحة ومفيدة للجانبين من خلال التعاون متبادل المنفعة، وإدارة الخلافات بأساليب بناءة.
هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ٤٥ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبى، ولدى كلا الجانبين رغبة قوية فى العمل معًا لتعزيز تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى بشكل أكبر، وأمام الصين والاتحاد الأوروبى فرصة مهمة لتطوير علاقات ثنائية أفضل، ويحتاج الجانبان إلى السعى لإحراز تقدم فى ستة مجالات مهمة:
أولًا: يتعين على الجانبين القيام باستعدادات للتبادلات رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبى فى المرحلة المقبلة، لرسم مسار التعاون الثنائى.
ثانيًا: يتعين على الصين والاتحاد الأوروبى الانتهاء خلال هذا العام من المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبى.
ثالثًا: ينبغى على الجانبين التوقيع على «الأجندة الاستراتيجية للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبى لعام ٢٠٢٥» فى أقرب وقت ممكن.
رابعًا: يتوجب على الصين والاتحاد الأوروبى بناء شراكة خضراء.
خامسًا: تعزيز التعاون فى الاقتصاد الرقمى.
سادسًا وفى النهاية تعزيز دعم المؤسسات متعددة الأطراف.
هذه الزيارة إلى أوروبا هى أول زيارة لوزير خارجية صينى بعد انحسار وباء كوفيد- ١٩، كما أنها اتصال استراتيجى مهم للغاية بين الصين والدول الأوروبية فى ظل تزايد الشكوك بشأن الوضع الدولى الحالى.
كما أن مصر تحافظ على علاقات طيبة ووطيدة مع الدول الأوروبية، وفى مواجهة تغيرات القرن والوباء الجديد، فإن الصين مستعدة للعمل مع جميع دول العالم، بما فى ذلك أوروبا والدول العربية، بشكل مسئول تجاه مستقبل البشرية ومصيرها.
وانطلاقًا من المصالح الأساسية لشعوب جميع البلدان، نقف بحزم وكالمعتاد على الجانب الصحيح من التاريخ، ونسعى للتكاتف مع الجميع لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، والمساهمة بطاقة أكثر إيجابية فى حماية التعددية وحماية التجارة الحرة وتعزيز سلام العالم واستقراره.

موضوعات متعلقة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

«كاف» يعلق على اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر اتحاد الكرة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

حبس أب تسبب فى تسمم طفلته بقطعة حشيش فى مدينتى

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

إبراهيم طاهر: «تحت خط الرحمة» تتناول 4 طبقات مختلفة بالمجتمع

البيت الفني للمسرح يقدم «المتفائل» و«عم ياقوت».. اليوم

«عكس الاتجاه».. 20 قصة تناقش الدوافع النفسية بين الخير والشر

افتتاح منفذ بيع للكتب بإقليم وسط الصعيد الثقافي