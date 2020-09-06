سفيرة كوبا بالقاهرة: نطور لقاحًا محليًا ضد «كورونا»

السفيرة تانيا أجويرا فيرنانديز

■ بداية.. أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ووسائل إعلام دولية أن كوبا قدمت نموذجًا ناجحًا فى الكاريبى لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فكيف تحقق هذا النجاح؟

■ إذا انتقلنا لملف العلاقة مع مصر.. ما طبيعة التعاون الاقتصادى بين البلدين فى الوقت الحالى؟

■ ماذا عن التعاون فى قطاعى الثقافة والسياحة؟

■ هل نتوقع زيارات دبلوماسية وسياسية رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام الجارى؟

■ كيف تنظرون إلى التعامل المصرى مع التحديات الأمنية فى الشرق الأوسط؟

■ماذا فعلت هافانا للتغلب على الوباء؟

■ هل هناك تنسيق بين القاهرة وهافانا على مستوى العمل بالمنظمات الدولية؟

■ أخيرًا.. كيف ترين الحياة فى مصر؟ وما الأماكن التى تحرصين على زيارتها؟

قالت، سفيرة كوبا لدى مصر، إن نجاح بلادها فى احتواء انتشار فيروس «كورونا المستجد» يرجع إلى ما تتمتع به من مميزات فى القطاع الصحى، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التى تضمنت الفحص النشط للمواطنين بحثًا عن المصابين بالفيروس وعلاجهم مبكرًا.وأشارت السفيرة الكوبية، فى حوارها مع «الدستور»، إلى أن العلاقات الكوبية المصرية تتسم بالتنسيق المستمر على مستوى العمل الدبلوماسى، وإن كانت لا تحظى بالتعاون المطلوب على المستويين الاقتصادى والتجارى، رغم توافر الرغبة فى ذلك، مشيدة بما تحققه مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الحكمة فى التعامل مع الأزمات الدولية.- الشعب الكوبى، البالغ عدده نحو ١١ مليون نسمة، سجّل معدلات إصابة بفيروس كورونا أقل بـ٢٤ مرة من سكان الدومينيكان المجاورة، وأقل بـ٢٧ مرة من سكان المكسيك، و٧٠ مرة مقارنة بالبرازيل.وحدث ذلك نظرًا لتمتع كوبا بخبرة دولية واسعة فى مجال الصحة العامة وإنتاج الأدوية، فخلال السنوات الماضية شارك أكثر من ٤٠٠ ألف كوبى متخصص فى المجال الصحى فى بعثات فى١٦٤ دولة، فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، ولدينا حاليًا كتائب تجوب دول العالم للمساعدة فى علاج فيروس كورونا.كما يوجد فى كوبا نحو ٩٥ ألف طبيب وطبيبة، و٨٤ ألف ممرض وممرضة، ونحن الدولة التى تضم أكبر عدد من الأطباء لكل فرد، بمعدل ٩ أطباء لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى أن جامعاتنا خرّجت أكثر من ٣٥ ألف طبيب ومهنى فى قطاع الصحة من نحو ١٣٨ دولة، مجانًا، وفضلًا عن ذلك، تتمتع كوبا بمكانة دولية جيدة فى مجال تطوير الأدوية، لأنها أنتجت أدوية ذات تأثير جيد، وفريدة من نوعها فى العالم.وفى الوقت الحالى، تمت الموافقة على استخدام لقاح «Interferon alpha 2B»، وهو اختراع كوبى مسجل منذ عام ١٩٨٦، فى علاج فيروس كورونا، واستخدم فى علاج أكثر من ١٥٠٠ مريض فى الصين، ووضعته منظمة الصحة العالمية ضمن بروتوكولات العلاج ضد الفيروس وصادقت عليه.كما أعلنت كوبا فى الآونة الأخيرة عن بدء التجارب السريرية على لقاح جديد ضد «كوفيد- ١٩»، والتجارب تسير بشكل جيد للغاية، ونشرت عنها الصحف العالمية بعض المعلومات.- الحكومة المصرية واجهت وتواجه تحديات مهمة، مثل النمو السكانى، الذى يشكل التحدى الأكبر لأى إصلاح اقتصادى، ونحن على دراية باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وفريق عمله بهذا الملف، وكلنا على يقين أنه سيحقق نتائج جيدة فى هذا المجال.كما أننا نتابع ما حدث بملف الإصلاح الاقتصادى، ونتابع أيضًا نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار وإنتاج السلع الاستهلاكية، وزيادة الإنتاج المصرى من الطاقة، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى العمل داخل مصر.ونأمل أن تنجح الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة تأثير وباء كورونا، الذى أثر على العالم أجمع.أما عن مجالات التعاون بين البلدين، فنحن نعمل بشكل مكثف على تحديد مجالات التعاون وتطوير العلاقات، فى ظل عدم وجود تبادل تجارى حقيقى بين مصر وكوبا، وهو ما لا يرجع إلى عدم وجود إرادة سياسية لدى الجانبين وإنما لأسباب تتعلق بطبيعة السوق العالمية حاليًا، لكننا نرغب طبعًا فى تنشيط التبادل التجارى بين بلدينا، كما كان منذ عدة سنوات.ونحن نأمل فى أن تنجح كوبا فى زيادة صادراتها فى مجالات الصحة والصيدلة الحيوية والأدوية، نظرًا لما نتمتع به من خبرة فى هذا المجال، كما نأمل فى أن ننجح فى تصدير خبراتنا فى مجال التعليم، والطريقة التى طورناها فى مجال مكافحة الأمية، وتحمل اسم «نعم أستطيع»، التى أقرتها منظمة اليونسكو، ونعتقد أن تطبيقها فى مصر سيكون جيدًا، خاصة أن نتائجها تظهر فى ٣ أشهر فقط.- نحن، حاليًا، بصدد مناقشة مسودة اتفاق ثنائى حول تعزيز التبادل الثقافى بين مصر وكوبا، ونعمل على جعل العام الجارى بداية لاستعادة التعاون فى هذا المجال، والذى كان متحققًا فى الماضى، وسبق لفرقة الباليه الوطنى الكوبى تقديم عروض رائعة فى الأهرامات وأوبرا القاهرة والإسكندرية.أما عن قطاع السياحة، فقبل جائحة كورونا كان العديد من الكوبيين يزورون مصر والعكس صحيح، لكن لا تزال الأعداد محدودة من الجانبين، لكنها تتزايد بوتيرة جيدة، خاصة أن كثيرًا من الكوبيين يرون أن زيارة مصر هى واحد من أحلامهم فى الحياة، لأنهم يحبون مصر وتعلموا عنها كثيرًا فى المدارس، ويدركون دورها فى الحضارة الإنسانية، ويعرفون عن الأحداث الرئيسية التى ميزت تاريخها الألفى الطويل، ومن يزور كوبا سيدرك مدى حب الكوبيين لبلدكم العريق.- للأسف، انتشار فيروس كورونا المستجد لا يسمح بمثل هذه الزيارات، لكن إذا استمرت الأمور فى التحسن فسوف تكون هناك زيارات على هذا المستوى خلال السنوات المقبلة.- مصر تلعب بلا شك دورًا مركزيًا فى المنطقة، ولها وزنها المهم فى السياسات الإقليمية والدولية، وتمثل نبضًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة أنها فى صعود مستمر، ونحن نقدّر ما تبذله الحكومة المصرية من جهد كبير للحفاظ على البلاد آمنة وخالية من التهديدات الإرهابية، لأنها مهمة صعبة وباهظة الثمن وطويلة الأمد، وتتجاوز مسئولياتها قوات الأمن إلى السكان الذين يريدون العيش فى سلام.كما أن المصريين فخورون ببلادهم، ويريدون الأفضل لها، وهو ما نلاحظه فى دعم الشعب جهود الرئيس السيسى والحكومة فى مجال محاربة التطرف والإرهاب، الذى تشارك فيه كوبا، لأن بلادنا، أيضًا، كانت تحت تهديد الجماعات الإرهابية التى تسببت فى إزهاق أرواح الأبرياء من السكان، والموقف الكوبى تجاه الإرهاب معروف فى الأمم المتحدة، ويقوم على الرفض التام لهذه الممارسات الخطيرة، ويدعو لمحاربتها بالجهد المستمر من كل دولة ومن خلال التعاون الدولى.وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تعمل على تجديد الخطاب الدينى، وهو عمل يستهدف تنقية مشاعر الناس واعتناق قيم الدين دون تطرف، وتسعى أيضًا لمستوى جيد من التعاون مع دول الجوار، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو وقف تهريب البشر والاتجار بهم.وفى كل هذه المجالات، حققت مصر نتائج مهمة، وتعاونت بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وكانت الحكمة المصرية حاضرة فى العمل على حل النزاعات الإقليمية المختلفة، كما حدث فى القضية الليبية، وقضية سد النهضة، ونضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوقه، ودعم جهود تعزيز السلام فى السودان، وهو جهد يزيد من هيبة الدولة المصرية.ولا يمكن، أيضًا، تجاهل دور مصر الكبير فى إنشاء وتطوير العمل الدبلوماسى على المستوى الدولى، إذ يُعرف الدبلوماسيون المصريون باحترافهم الشديد وقدراتهم العالية.- للأسف، كوبا أغلقت حدودها فى وقت متأخر عن معظم البلدان الأخرى فى المنطقة، لكنها منذ حجبت نفسها عن العالم الخارجى فى أواخر مارس، بدأت حملة قوية للتصدى للفيروس، وأمرت الحكومة عشرات الآلاف من أطباء الأسرة والممرضات وطلاب الطب بإجراء فحص نشط لجميع المنازل بحثًا عن إصابات بكورونا، ويُعد هذا الأمر تحركًا استثنائيًا، خاصة أنه لا يوجد بلد آخر فى نصف الكرة الغربى فعل مثل ذلك. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أدى استخدام عقارين من إنتاج كوبى إلى خفض كبير فى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، كما أن الحكومة الكوبية تولى اهتمامًا كبيرًا بنظام الرعاية الصحية، وترى أن النظام يجب أن يكون على اتصال وثيق بالسكان، ويتعامل مع المشاكل الصحية لحظة ظهورها.- تتمتع مصر وكوبا بدرجة عالية من التقارب فى قضايا السياسة الدولية، ولدى البلدين مواقف مشتركة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، بما فيها قضايا حفظ السلام، ونزع السلاح النووى، ومكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، وغيرها.وتعمل الوفود الدبلوماسية من البلدين، عبر تنسيق عالٍ، على دمج أفكار مجموعات العمل المختلفة، فى الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وغيرهما، ونتعاون فى مجال الترشيحات الدولية لمختلف المنظمات، ونتحاور بشكل سلس مع الخارجية المصرية فى كل الأوقات.وكما هو معروف على نطاق واسع، فإن كوبا تدعم بقوة تحقيق السلام فى جميع البلدان، وتتعاطف بشكل خاص مع قضية الشعب الفلسطينى وكفاحه من أجل احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية مع احترام حدود ١٩٦٧، ودائمًا ما تدين عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات الإسرائيلية بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتعتبر ذلك عدم احترام للمجتمع الدولى.وفى إطار دعم القضية الفلسطينية، فإن كوبا تفخر دائمًا بتقديم منح دراسية للفلسطينيين، كل عام من أجل الدراسة فى الجامعات الكوبية، خاصة فى المجال الطبى، الذى نرى أنه يفيد الفلسطينيين كثيرًا، كما أن الشعب الكوبى يشعر دائمًا بأن القضية الفلسطينية هى قضيته أيضًا، ويدرك مدى عدالتها.- فى وقت الفراغ، الذى ليس لدىّ الكثير منه، أحاول زيارة الأماكن التى تسمح لى بالتعرف على الحضارة المصرية، مثل الأهرامات، ليس فقط أهرامات الجيزة، وإنما أهرامات سقارة التى تقع بجوار محافظة الفيوم.كما أزور المتحف المصرى، ووادى الحيتان، وشاركت مؤخرًا فى افتتاح متحف الغردقة، الذى أُوصى من أعرفهم بزيارته، وأزور أيضًا مدينتى الأقصر وأسوان، خاصة أن كوبا كانت من الدول التى أسهمت فى الجهد الدولى لإنقاذ معبد أبوسمبل، ما يجعلنى أشعر بالارتباط بكل ما تفعله مصر من أجل إنقاذ هذا التراث العالمى الفريد.أما عن حياتى فى مصر، فلا يمكننى القول إننى أفضّل مكانًا معينًا لتناول الطعام، لأنى أحب تجربة كل شىء، خاصة أن لديكم فى مصر مطبخًا رائعًا، أحاول دائمًا اكتشاف أطباقه الجديدة، وإلى جانب ذلك، فإننى أرى أن مصر بلد رائع، ليس فقط بالأماكن والتقاليد المثيرة للاهتمام، وإنما أيضًا هو رائع بشعبه الطيب والودود، الذى يسهل التواصل معه، وتحطيم حواجز اللغة، وهو أمر يتشارك فيه المصريون مع الكوبيين، لذا أرجو لمصر الخير والسلام والنجاح دائمًا.