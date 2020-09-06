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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: اتفاق السلام أقر نظام حكم فيدراليا وتوزيعا عادلا للثروة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:33 م
محمد حسن التعايشي،
محمد حسن التعايشي،
محمد عمر
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حسن التعايشي، الأحد، أن اتفاق السلام الموقع في جوبا يختلف عن الاتفاقيات السابقة لأنه ضم معظم حركات الكفاح المسلح.

وقال التعايشي في كلمة أمام مجموعة من الضباط بأكاديمية نميري العسكرية بأم درمان، إن الاتفاق مع الجبهة الثورية أقر نظام الحكم الفيدرالي الذي يتيح صلاحيات كاملة ويضمن قسمة الثروة والتوزيع العادل للموارد، كما يشمل قضايا الارض والحواكير والنازحين واللاجئين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأعرب التعايشي عن أمله في أن تلتحق الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بمسيرة السلام.

ومن المقرر التوقيع على اتفاق السلام بشكل نهائي في 2 أكتوبر المقبل في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

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