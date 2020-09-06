على سعدة يكتب: مهلًا.. سنحطم مخالب الفساد

عانت مصر الأمرّين عقودًا كثيرة فى حربها ضد المرض والجهل والفساد والفقر، وتعاقبت حكومات عديدة على الحكم، نجح بعضها وفشل معظمها، وازدادت العناصر الأربعة توحشًا مع ظهور حروب الجيل الرابع وتخطيطها لما سموه «ثورات الربيع العربى»، وقفز الإخوان بشرورهم على السلطة عامًا كاملًا كادوا يقضون فيه على الأخضر واليابس إلى أن أنقذ مصر رب العباد وحده بقيام ثورة ٣٠ يونيو.ولأن رئيس مصر كان رئيسًا للمخابرات بها قبل توليه منصب الرئاسة، فقد وضع نصب عينيه البدء الفورى بمحاربة أمراض المجتمع الأربعة السابق ذكرها، بالإضافة لمرض خامس ظهر فور إقصاء الإخوان المسلمين عن السلطة، وهو الحرب على الإرهاب.البدايه كانت مع الصحة.. لينتهى فيروس «سى» تمامًا من البلاد بعد أن كانت مصر تحتل مرتبة متقدمة جدًا من الإصابات بالفيروس الملعون، وتم بناء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.وبالتوازى مع الحرب ضد الإرهاب كانت الحرب ضد الجهل بتطوير التعليم وبناء المدارس، وضد الفقر بالقضاء على العشوائيات وبناء مساكن حضارية، ورفع المرتبات والمعاشات لمواجهة الطفرة الناتجة عن تعويم الجنيه، وهى أجرأ خطوة يتم اتخاذها فى تاريخ اقتصاد مصر الحديث.ولأن أشرس الحروب هى الحرب على الفساد، لأنه تفشى بصورة مذهلة فى معظم مفاصل الدولة، فقد بادر الرئيس باجتماع موسع مع رجال الأعمال الشرفاء والحيتان، وشرح لهم الأوضاع الاقتصادية للبلاد، طالبًا منهم بذكاء التبرع لصندوق «تحيا مصر» ليختبر وطنيتهم ونواياهم.. منهم من تبرع على استحياء ومنهم من قال بتبجح واستعلاء «نحن رجال أعمال ولسنا أصحاب جمعيات خيرية».وبدأنا لأول مرة نشاهد القبض على كبار المسئولين المرتشين بل ووزراء أيضًا، والكثير ممن كانوا يدّعون الشرف والنزاهة.ولأهمية محاربة الفساد، قام الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب رئيسًا لجهاز متابعة استرداد أراضى الدولة التى استولى عليها بعض المواطنين بطرق غير شرعية أو بوضع اليد، ثم كان إصدار قانون التصالح فى بناء المساكن، وهو القانون الذى نزل كالصاعقة على بعض الفاسدين فى الأحياء، وما زالوا يضعون له كل العراقيل، بل ويتفننون فى مقاومته واستغلال المواطن حسن النية الراغب فى التصالح.القانون رغم أنه سيقضى تمامًا على كل مخالفات البناء والاستيلاء على أراضى الدولة، فإن به بعض السلبيات التى تجب معالجتها، فسعر التصالح للمتر يتراوح بين خمسين جنيهًا وألفى جنيه حسب المنطقة، فتجد أن بعض محدودى الدخل يقطنون بحكم عملهم فى غرف على الأسطح «مخالفة» فى مناطق من المستوى الفاخر، لا يقوون على سداد القيمة العالية للتصالح ولو بالقسط، وحالات أخرى كثيرة تجب دراستها بتأنٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية.فوجئ الجميع، وأنا منهم بالطبع، بالقبض على أحد كبار رجال الأعمال ومطالبته بما يزيد على ١١ مليار جنيه «ما يقرب من ٧٥٠ مليون دولار».. توهمنا أن المبلغ كله لمصلحة الضرائب، وأبدعت وسائل التواصل الاجتماعى فى الهجوم على الدولة وعلى الرجل.. لكن بعد التدقيق فهمنا أن المبلغ لاستيلائه على أراضى الدولة وإقامة مصانع دون ترخيص، والتهرب من الضرائب بإخفاء ممتلكات وشركات خاصة، والكثير من المخالفات الأخرى.خطوة جريئة أخرى، وهى التمهيد لإلغاء قانون الإيجار القديم لمساكن الأوقاف، لرفع الظلم عن المواطنين من مُلاك العقارات.. تلك ملفات فتحها الرئيس بشجاعة لم يجرؤ عليها من حكموا مصر قبله.الحرب على الفساد هى أقوى الحروب التى نواجهها حاليًا ولن ننتصر فيها بسهولة.. ونتوقع ردود أفعال قد تكون كارثية من الفاسدين.. لكن ثقتنا فى الله وفى رئيسنا الغالى أكبر من ردود أفعالهم.. فحارس مصر هو الله.