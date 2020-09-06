محمود خليل يكتب: عندما يتحول «الدين» إلى «اختراع اجتماعى»

طوّر الشيخ الإمام محمد عبده الفرضية الأساسية التى بنى عليها الشيخ رفاعة الطهطاوى تحليله لحالة التخلف الدنيوى التى سادت العالم الإسلامى مقابل ما تنعم به أوروبا من تطور علمى وفنى وصناعى، وهى فرضية أن «مدنية الغرب أساسها الإسلام الذى تخلّى عنه أهله فتخلفوا».. اعتمد الطهطاوى على هذه الفرضية وهو يواجه فريقًا كبيرًا من المصريين رفض الأخذ بما عند الأجانب من علوم وفنون وصنائع، وعاب على محمد على الاعتماد عليهم، فأكد أن الغرب أخذ ما فيه من علوم عن آبائنا وأجدادنا، وأن كل ما يتيه به الغرب يجد جذوره فى التجربة الإسلامية المبكرة، وأن التعامل مع علوم الغرب والاعتماد على الأجانب فى تعلّمها لا مشكلة فيه «هذه بضاعتنا رُدت إلينا».

تبنّى الإمام محمد عبده الفرضية نفسها وتوسع فيها.. يقول الإمام: «أخذ الغربيون من الإسلام كل أصول الإصلاح، الذى هم فيه، وهم يقولون إن الإسلام عقبة فى طريق كل إصلاح، ويقولون للمسلمين: إن ماءنا صافٍ نقى يحيى البلاد والعباد، وماءكم آسن أجاج أحدث مستنقعات أهلكت الحرث والنسل، فكيف يتساوى الماءان وقد اختلف الأثران؟.. منهم من يقول ذلك معتقدًا، ومنهم من يقول منتقدًا، ونحن ساكتون عنهم لأنهم جاهلون بأنفسنا وبهم».

الفرضية التى استند إليها كل من «الطهطاوى وعبده» تحتاج نوعًا من المراجعة على مستويين، الأول: إن مسألة التقدم مرهونة بمجموعة من القواعد التى يتشارك فيها كل البشر- بغض النظر عن الأديان- فمن يأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا تدور عجلته إلى الأمام، ومن يرتكن إلى الخرافة والدجل ولا يتعامل مع الطبيعة بقوانينها يعود إلى الوراء.. ربط التقدم أو التخلف بعقيدة مسألة فيها نظر، وعلينا ألا ننسى أن التجارب الإسلامية المتميزة التى أعلت من مقام العلوم الطبيعية والرياضية استفادت من التجربة اليونانية.. المستوى الثانى الذى يحتاج إلى مراجعة يتعلق بفض الاشتباك بين فكرتى «الدين» و«نمط التدين»، أو التفرقة- بعبارة أخرى- بين الإسلام كدين والمسلمين كنماذج ممثلة لقواعد هذا الدين.. فالقرآن الكريم أسس لقواعد العلم والتفكير المتأمل، العقل النقدى، لكن سياق الحال أيام الإمام محمد عبده كان يشهد على الكيفية التى أعلى بها التدين المصرى الخرافة والشكلانية وتهميش العقل.

التدين مسألة شديدة التعقد يتداخل فى تشكيلها العديد من العوامل، فخروج الدين من دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة يعد عاملًا مؤثرًا على نمط التدين، فالإيمان بالله- وهو جوهر كل الأديان- مسألة فردية: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر»، والحساب على الإيمان فى الآخرة هو أيضًا مسألة فردية: «لقد أحصاهم وعدّهم عدًا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا».. «كل امرئ بما كسب رهين».. الطابع الفردى للتدين مسألة ثابتة، وهو لا ينفى بالطبع وجود وجه اجتماعى للدين يتعلق بالمعاملات والأخلاقيات والأداء الجماعى لبعض فرائض الدين، لكن يبقى أن جوهر الممارسات الاجتماعية للدين مسألة فردية منوطة بأخلاق الفرد ومستوى تأثيرها فى سلوكياته، وخلال العبادات الجماعية يبقى قلب الفرد معلقًا بالله، وليس بمن يحيط به من أفراد.. وفى الحالة المصرية- وكذا فى العديد من الحالات الإسلامية- يتم اختطاف تدين الفرد لصالح «الجماعة»، فيغرق الفرد فى أفكارها وتصوراتها الشعبية- غير المنضبطة فى الكثير من الأحيان- للعديد من أمور الدين، مثل إعلاء قيمة الطقوس العبادية على العمل، وتبنى تصورات شعبية حول صور الصحابة والتابعين قد تكون مفارقة بنسبة أو بأخرى للصورة التى رسمتها لهم كتب التاريخ، وتهميش فكرة الأخذ بأسباب الأرض والاكتفاء بمد اليد إلى السماء عبر التشفع بأولياء الله الصالحين. بعبارة أخرى، فإن خروج «التدين» من دائرة «الفرد» إلى «الجماعة» يؤدى إلى تحكم المجتمع فى الدين وليس العكس كما يظن البعض، لتصبح الثقافة الاجتماعية السائدة هى الدين الحقيقى الذى يؤمن به الناس.. وفى الحالات التى يتناقض فيها الدين مع المجتمع يتم تغليب الفكر الاجتماعى.. على سبيل المثال، مسألة ميراث المرأة فى الصعيد لم تزل محكومة حتى اللحظة بتصورات اجتماعية، أكثر مما هى محكومة بالقواعد الدينية التى تحدد نصيبًا للمرأة فى الميراث.

ثمة عوامل أخرى عديدة- غير العامل الاجتماعى- تتدخل فى تحديد معالم وخريطة «التدين» لدى المصريين، لكن ما يهمنا الآن هو العامل الاجتماعى وموقف الشيخ الإمام محمد عبده منه، كان الرجل واعيًا له كل الوعى بمخاطر خضوع الدين للثقافة الاجتماعية، وأن هذه الإشكالية تتناقض مع تصوره للدين كأداة للتوجيه الاجتماعى والارتقاء بسلوك الفرد والجماعة.. جعل الإمام من الدين أداة للتنوير الاجتماعى، خلافًا لمستويات توظيفه «السياسى» فى العصر المملوكىالعثمانى، وكان واعيًا بأن التنوير الاجتماعى هو المقدمة الأهم للنهضة، وأن التغيير الثقافى المتدرج- على ما يستلزمه من جهد ووقت طويل- مضمون النتائج والعواقب مقارنة بالتغيير الثورى.

الإصلاح الاجتماعى كان يعنى، من وجهة نظر الإمام، السير فى طريق «التمدن».. يصف الشيخ معنى التمدن قائلًا: «التفنن فى الصنائع فصل من فصوله، والتسابق فى ميادين العلم باب من أبوابه، والتجافى عن موضع النقيصة جزء منه، والتجمل بالأخلاق الفاضلة نبذ من جواهره»، التمدن إذن مركب يشتمل على عدد من العناصر، أبرزها الأخذ بالعلم والصناعة «التكنولوجيا»، والسمو الأخلاقى والابتعاد عن النقائص السلوكية.. ويرى الإمام أن الأمم المتخلفة تفهم التمدن فهمًا خاطئًا حين تحوله إلى نوع من المظهرية الكاذبة التى تدفع الإنسان إلى استنزاف نفسه وماله فى أمور استهلاكية يستكثر فيها من أشياء لا يحتاج إليها، ويسلك سلوكًا معيشيًا مداره السفه والإسراف.

رغم أهمية الطرح الذى قدمه الإمام محمد عبده فيما يتعلق بتفعيل أدوار الدين فى الارتقاء بسلوكيات الفرد والجماعة، ودفعهم إلى الأخذ بالأسباب العلمية فى تطوير الحياة والانتقال بها من حالة التخلف إلى حالة «التمدن»، إلا أنه جُوبه برفض واضح من جانب القوى التى استغلت تحول الدين إلى «حالة اجتماعية»، فأقحمته فى دنيا السياسة وجعلته نقطة ارتكاز أساسية للسيطرة الناعمة على المجتمع، وإخضاعه لسلطانهم، وهو التوجه الموروث من العصرين المملوكى ــ العثمانى.

فى عالم السياسة يشكل الدين الأداة الأسهل والأقل تكلفة للحشد والتعبئة، سواء تم ذلك لحساب الحكومات أو لصالح من ينافسون على الحكم «المعارضين».. أما فى ساحة المجتمع فالأمر يختلف، فحجم الجهد المبذول لتوظيف القيم الدينية كأداة للإصلاح الاجتماعى محدود للغاية، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن أغلب المعنيين بالمسألة الدينية يجدون فى ساحتى الحكم والمعارضة نفعًا أكبر ومصالح أوسع من العمل فى ساحة المجتمع، كما أن عوائد التوظيف السياسى للدين أسرع من نواتج توظيفه فى الإصلاح الاجتماعى الذى يتطلب جهدًا أكبر وصبرًا أطول على قطف ثمرته، فحشد الناس تحت «يافطة» الدين يسير، أما تنقية وعيهم وتطوير أساليب تفكيرهم وأنماط سلوكهم بالاستناد إلى قيم وأخلاقيات الدين فأمر عسير.

