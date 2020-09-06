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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:10 م
إيمان الطوخي
إيمان الطوخي
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الفنانة إيمان الطوخي واحدة من الفنانات الذين لهم حضور كبير أمام الشاشة، ورغم ذلك فهي من أسرع الفنانين انسحابًا من الوسط الفني، فالفنانة التي كانت فتاة أحلام الشباب في الثمانينيات لجمالها الطبيعي وملامحها البريئة استطاعت أن تحجز مكانًا لها في عالم الغناء والتمثيل أيضًا، ورغم أنها لم تتزوج وخطبت مرتين، فقط، إلا أن شائعات الارتباط لم تتركها حتى اعتزلت الفن.

هي نجلة الإذاعي محمد الطوخى وتخرجت في كلية الإعلام 1980، وبدأت مشوارها الفني بالغناء قدمت العديد من الأغاني واتجهت بعدها إلى التمثيل، واستطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بطلتها في الأعمال كان من أبرزها "بوابة الحلوانى، رأفت الهجان، ألف ليلة وليلة" وغيرها.

العديد من الشائعات طاردت إيمان الطوخي طيلة عملها الفني خاصة فيما يتعلق بالخطوبة والزواج، فقد خطبت إيمان الطوخي مرتين الأولى من المخرج المسرحي فؤاد عبدالحي وانفصلا بعد فترة والخطبة الثانية استمرت لثلاث سنوات من الملحن محمد ضياء.

أما قصة الحب والإعجاب التي كانت من طرف واحد، فقد كان بطلها الفنان الراحل أحمد زكي، والذي كان يحضر حفلاتها باستمرار ويجلس في المقاعد الأمامية، في الفترة من 1997، ولمدة عام ونصف، محاولًا خطبتها والزواج منها، ولكن كل محاولاته قوبلت بإصرار غريب على الرفض من قبلها.

أما أقوى الشائعات التي تعرضت لها وقيل في ذلك الوقت أنها سبب ابتعادها عن الفن كانت زواجها من الرئيس الراحل حسني مبارك، بل ووصل الأمر بالشائعات بأنها قد أنجبت منه.

وفي أحد الحوارات الصحفية، قالت: "تلقيت الأمر بشكل كوميدي ولكن بعد ذلك بدأت الكوميديا تختفي وشعرت بآلام نفسية لا حد لها بسبب الإعلام الذي زاد من الشائعة ككرة الثلج".

وحول سبب انتشار تلك الشائعات قالت في ذات الحوار: "أثناء غنائها في احتفالات أكتوبر الذي كانت بحضور حسنى مبارك وتحدث إليها، قائلًا: "ماتختفيش وأنتِ لازم تغنى في حفلات أكتوبر كل عام لأنك من الأصوات الجميلة، ولو فيه أي مشاكل كلميني"، مؤكدة أن هذه هي المرة الأخيرة التي تحدثت فيها إليه وأنها لم تذهب إلى قصر الرئاسة مطلقًا.

وقيل إن من أسباب اعتزالها هو علم السيدة سوزان مبارك بتلك الشائعات، فأعطت تعليمات بعدم ظهورها فنيًا، وأنه تم التضييق عليها بعد ذلك وهو ما تسبب في أنها اتخذت قرارًا بالاعتزال.

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