«رحلة العودة».. خبراء يوضحون كيف تستعيد السياحة نشاطها

السياحة الداخلية هي الحل

الخسائر تعدت الـ3 مليارات دولار

متوقع انخفاض السياحة العالمية بنسبة 80%

1.5 مليار دولار تقريبًا هو حجم الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة خلال الشهور الماضية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق تقرير سابق عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانعكاستها على الاقتصادي المصري" وهو ما يقارب 26.3 مليار جنيه.وجاءت الخسائر بعد توقف العديد من رحلات الطيران وإلغاء الحجوزات السياحية، ومن المتوقع انخفاض عوائد قطاع السياحة في مصر بنحو 63.8% عام 2020، بسبب انخفاض إجمالي السياح الوافدين بحوالي 60.5%، وفقًا للتقرير.من هذا المنطلق خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف يمكن لقطاع السياحة أن يتعافى للعودة من جديد، ولتغطية تكاليف التشغيل والعمالة.قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن خسائر قطاع السياحة العالمي تأثر سلبيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والجذب الحالي الذي يمكن للسياحة المصرية أن تعتمد عليه لمحاولة تعويض خسائرها ليس تعويضًا كاملًا وإنما كمساندة لقطاعها، هو الترويج للسياحة الداخلية فهناك قدر كبير من هذا الترويج له ولكن لابد من بذل مزيد من المجهود للحفاظ على تغطية التكاليف المتغيرة لهذا القطاع.وأوضح أن أهمية السياحة الداخلية ستسد العجز لتكاليف العاملين وضمان عدم تسريحهم، لتوفير حد أدنى كافي لتغطية التكاليف المتغيرة المتمثلة في الأجور والمرتبات وتكاليف التشغيل الأساسية.وأضاف رحومة أن هذا الوقت هو فرصة سانحة لعمل مزيد من الترويج خارجيًا، خاصة أن المناطق السياحية المصرية هي مناطق تنافسية من حيث السعر وظروف المناخ والخدمات المقدمة، ينقصها فقط الترويج الدولي، ويمكن تفعيل هذه الخطوة من خلال الحصول على قواعد البيانات الخاصة بالسياح المسجلة بالفعل في الفنادق من خلال زيارتهم السابقة لمصر الفترة ما قبل كورونا، ونشجعهم بتقديم عروض مميزة وخاصة مخفضة وهو لفترة محدودة ما يمثل عنصر جذب مهم.فيما أوضح شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن السياحة تمثل 15% من دخل الاقتصاد القومي من العملة الأجنبية وفي عام 2019 كانت بدأت في التعافي ووصلت إلى 9 مليارات دولار، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد وتكبد خسائر فادحة لهذا القطاع، وأن خسارتها لـ1.5 مليار دولار لا أعتقد أنه الرقم الصحيح لأن خسائرها تعدت الـ 3 مليارات دولار.وتابع: أن خسائر السياحة ليست فقط هذا الرقم وإنما تعدته، فالسياحة مرتبطة بظروف دولية وإقليمية وتأثرها اقتصاديًا يرجع لأزمة فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر فادحة على جميع القطاعات، فلابد أن يأمن العالم أجمع حتى يقرر أن يُعاد إحياء نشاط ترفيهي كالسياحة فهي نشاط ترفيهي والشخص لن يغامر بحياته كي يرفه عن نفسه تحت وطأة الظروف الاقتصادية لذلك ضمان السلامة أولا أمر لابد منه.وقال الدمرداش: إن تعويض خسائر الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بأجور العاملين وتكاليف التشغيل مرهون بالسياحة الداخلية، ولتعويض خسائر العملة الصعبة أصبح مستحيلًا في الفترة الحالية والمستقبلية القريبة.ويرى أنه لابد من استغلال هذا الوقت في تحسين السلبيات المصابة بها السياحة حتى تعود إلى وضعها الطبيعي من جديد، من نظافة وتخطيط الطرق والفنادق.قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد عام الغرف السياحية سابقًا، إن الظروف في الوقت الحالي غير سامحة بعودة السياحة مرة أخرى بشكلها الطبيعي، فمن المتوقع أن يحدث انخفاض فيها بنسبة من 60 إلى 80% عن 2019، موضحًا أن حركة السياحة متوقف عليها عدة عوامل، لافتا إلى أن هناك تقارير أكدت أن حركة الطيران ستعود لمعدلها الطبيعي في 2024، أي أربع سنوات على الأقل، فهي تعمل بنسبة 20% من معدلها المعتاد.وأكد أن السياحة الداخلية لا يمكنها أن تعوض الخسائر أو تكفي في تغطية التكاليف، وذلك لأن المقياس العالمي للسياحة الداخلية يؤكد أنه يمكنها أن تكون مصدرا للسياحة إذا كان متوسط دخل الفرد في السنة يزيد علي 6000 دولار، في حين أن دخل المواطن المصري يصل إلى 1900 أو 2000 دولار فقط في السنة، لذلك لا يمكنها أن تسد الفراغ، فبلد مثل فرنسا تمثل السياحة الداخلية فيها 70% من الدخل الاقتصادي.وأوضح أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل صندوق الاستثمار السياحي المشيد لإنقاذ الشركات التي تعاني من أزمات مالية تكاد تعصف بها، دون الحاجة إلى الاستدانة من البنوك وحمل أعباء الفوائد، فرغم وجود مجلس إدارة للصندوق وتوفير جميع أسسه إلا أنه لم يفعل حتى الآن.