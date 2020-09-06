منعًا لنزلات البرد.. أطباء يضعون روشتة لتقوية المناعة

مع بداية فصل الخريف فإن التغيرات الجوية قد تكون سببا فى الإصابة بالبرد أو أمراض أخرى خاصة مع انتشار فيروس كورونا، لذا مَن لامهم معرفة الطرق المهمة لحماية الجهاز المناعى للجسم.تقول الدكتورة منار إبراهيم، أستاذة التغذية، إن الجهاز المناعى هو مجموعة من الأعضاء والخلايا التى تعمل معًا بشكل متكامل ومتناسق وهى وظيفتها الأولى حماية الجسم من الإصابة بالميكروبات أو دخول أجسام غريبة لجسم الإنسان.وأكدت استشارى التغذية أنه لكى يعمل الجهاز المناعى للإنسان بشكل مضبوط لا بدّ من التغذية السليمة التي تحتوي على نسب صحية ومتوازنة من العناصر الغذائية المطلوبة، ومن أهمها البروتين والألبان والمكسرات والخضراوات والفواكه الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والزنك والحديد وحامض الفوليك.أوضحت منار إبراهيم أن الثوم والعسل والشاى الأخضر وزيت الزيتون والبهارات والتوابل، وكذلك شرب كميات كبيرة من المياه له تأثير كبير على عمل الجهاز المناعي بشكل سليم وصحى، لافتة إلى ضرورة متابعة أصحاب الأمراض المزمنة مع أطباء متخصصين لحماية جهازهم المناعي؛ لأنه أكثر عرضة للتأثر السلبي، مطالبة بالابتعاد عن التوتر والعصبية والتدخين ومعالجة السمنة والنحافة لأنها كلها أسباب تؤثر بالسلب على الجهاز المناعى للإنسان.‏كما طالبت إبراهيم بالابتعاد عن تناول الأدوية والمضادات الحيوية بصورة عشوائية، لأنها تتسبب في ضعف المناعة.ونصحت بمارسة التمارين الرياضية؛ لأنها تساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتعزيز جهاز المناعة بالجسم، والوقاية من هشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان، مطالبة بضرورة الحصول على قسط من النوم، بحيث تتراوح عدد ساعات النوم يوميًا من 7-9 ساعات، لتعزيز إفراز هرمون الكورتيزول المقاوم للالتهابات والمفيدة لتعزيز جهاز المناعة.كما طالبت بالحرص على النظافة الشخصية وضرورة غسل اليدين باستمرار، خاصة قبل الأكل، وكذلك طالبت بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمقليّات، لأنها تمنع الجسم من الحصول على العناصر الغذائية المتوفرة بباقي المأكولات، كالحديد، والزنك، والكالسيوم، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالأنيميا، نتيجة ضعف الجهاز المناعي بالجسم.