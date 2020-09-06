7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، الأحد، 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 5 حالات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 46 ألفا و364.وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، عن رصد 7 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليبلغ إجمالي الوفيات 1556.كما أشار إلى تماثل 264 مريضا للشفاء، بما يرفع عدد حالات التعافي إلى 32 ألفا و745 بالمقابل يتواجد 44 مريضا في العناية المركزة.