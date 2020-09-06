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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر محاور خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة في 2021

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:50 م
فرص عمل
فرص عمل
مني هيبة
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تعد مشكلة البطالة واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، نظرًا لتأثيرها على معدلات النمو، لذلك أولتها اهتمامًا خاصًّا في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بوضع مجموعة من الخطط والبرامج التي تمكنها من توفير ما لا يقل عن 750 ألف فرصة عمل سنويًّا.

وتركز خطة العام المالي الجاري على المشروعات الصغيرة المتناهية بشكل أساسي، باعتبارها المجال الأكثر قدرة على إتاحة العديد من فرص العمل مختلف الفئات التعليمية والعمرية، دون التقيد بمكان، حيث تستهدف الحكومة من خلالها نشر ثقافة العمل الحر وتفعيله على مستوى الجمهورية، في إطار موازنة البرامج والأداء المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجاري.

ووصولًا لهذا الهدف وضعت الحكومة خطة تتكون من 14 برنامجًا، تختص 9 برامج منها بالعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، تبدأ بإصلاح التشريعات والمؤسسات المعنية به، والعمل على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية تشمل وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والقوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات.

أما البرنامج الثالث يستهدف تعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، ويتولى تنفيذه رئاسة الجمهورية ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من البرامج الآخرى التي تستهدف تحقيق التكامل فيما بين المشروعات الصغيرة والمتناهية والمشروعات كبيرة الحجم، فضلًا عن توفير القروض الميسرة اللازمة لتسهيل إقامة تلك المشروعات.

وتولي الحكومة في خطتها اهتمامًا خاصًّا بمشروعات التنمية الزراعية والصناعية، حيث تخصص لكل منهما برنامجًا خاصًّا لتوفير البنية الأساسية لإقامة المشروعات الزراعية، وإقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، مع دعم التوجه التصديري لها.

وتتضمن الخطة أيضًا 4 محاور أخرى تقوم جميعها على تنمية مهارات راغبي الالتحاق بقطاع المشروعات، مع توفير الدعم الخاص للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تعزيز دور مكتب العمل في التدريب والتشغيل، وإعداد وتدريب المرأة على الالتحاق بسوق العمل، وتوفير برامج خاصة للتدريب الصناعي، وأخرى لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ننشر محاور خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة في 2021
ننشر محاور خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة في 2021
ننشر محاور خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة في 2021
ننشر محاور خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة في 2021

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