هاني سلامة يعقد جلسات عمل لفريق عمل «تحت تهديد السلاح»

يعقد الفنان هاني سلامة جلسات عمل يومية بصحبة فريق عمل فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح» للاستقرار على الموعد الأخير لانطلاق تصويره.وعلمت «الدستور» أن المنتج أحمد السبكي استقر على القائمه الكاملة لأبطال العمل وهم هاني سلامة وبيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وعدد أخر جار التعاقد معاهم.وينتظر صناع العمل وضع الخريطة الأخيرة التي تسبق انطلاق تصويره، حيث من المفترض أن يكون التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل، بعدد من اللوكيشانات الداخلية في السادس من أكتوبر.