«ويجز» يتصدر يوتيوب بـ«منحوس»

استطاع مطرب الراب الشهير «ويجز» أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته «منحوس»، حيث تخطى حاجز نصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على "يوتيوب".وطرح «ويجز» الأغنية، مساء أمس، على طريقة الفيديو كليب، وتعاون مع المخرج مازن أشرف، وتتحدث عن المشكلات الخاصة بالشباب والبطالة والعمل وغيرها من الأمور المجتمعية، ويقول مطلع الأغنية: «يمكن ده الصح يمكن على الكل يمكن أنا فل وأنا أعرف إيه، يمكن العكس لما رأسي تثور، وتلومني بموت بعيش وبشوف لسه هخسر إيه».وكان مطرب الراب الشهير، قد شارك مؤخرًا بفيلم «الغسالة»، حيث قام بغناء الأغنية الدعائية له، والتي تحمل نفس عنوان الفيلم، وهو من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.