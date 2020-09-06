جنوب سيناء تناقش استعدادات افتتاح عدد من المشروعات التنموية

عقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المحافظة بطور سيناء اجتماعًا موسعًا ضم كلا من سكرتير عام المحافظة نادر العشماوي، والسكرتير العام المساعد مجدي الوصيف، ومفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة محمود عيسي، ورئيس مدينة طور سيناء أحمد عبدالعظيم، وعددًا من مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح عدة مشروعات حيوية وتنموية خلال الفترة القليلة القادمة بمدينة طور سيناء، والتي من شأنها إحداث طفرة حضارية للمدينة ومنها (شارع 306 - أعمال تجميل سور البحرية - ساحة العلم – ميدان افريقيا – شارع الكورنيش – ميدان النصر –شاطئ الفيروز)، فضلًا على بعض المشروعات الأخرى جاهزة للافتتاح بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين تم توجيه الدعوة اليهم لحضور تلك الافتتاحات.جدير بالذكر أنه تم توزيع المهام للانتهاء من اللمسات النهائية لتلك المشروعات، وإعدادها للافتتاح في صورة توضح مدي الجهد المبذول والقيمة والفائدة التي تقدمها تلك المشروعات التنموية للمواطنين وللأجيال القادمة.في غضون ذلك، تابع المحافظ الموقف الحالي لمنظومة سيارات ومعدات المحافظة للمساهمة في متابعة إصلاح ورفع كفاءة بعض المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة.وشدد المحافظ على المشرف العام للحملة الميكانيكية بضرورة متابعة الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات التابعة للمحافظة والعمل علي تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون جاهزة لأي حدث بالمحافظة، نظرًا لتميز المحافظة ببعد المسافات بين كل مدينة وأخرى، والعمل علي توفير قطع الغيار اللازمة لكل أنواع السيارات وبصفة مستمرة.