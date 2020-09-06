الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بملياري جنيه إضافية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بـ2 مليار جنيه إضافية.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات "المشروع القومى لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.