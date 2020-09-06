«الأرثوذكسية»: البابا يستأنف عظته الأسبوعية بحضور شعبي الأربعاء

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ يستأنف اجتماعه الأسبوعي الأربعاء المقبل بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر.وأضاف حليم في تصريح لـ"الدستور" أنه يسمح للشعب القبطي حضور اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة.وفي سياق أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو يطلق عليه مسمي عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.