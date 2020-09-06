رئيس «الأسقفية»: قدمنا مساعدات مالية للبنان في أزمة مرفأ بيروت

قال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا إن الكنيسة قدمت مساعدات مالية للبنان الشقيق في مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الشهر الماضي.وأوضح رئيس الأساقفة في بيانه، أن الكنيسة قدمت تبرعًا ماليًا للمطران سهيل ديواني الذي يرأس إقليم القدس للكنيسة الأنجليكانية وتقع لبنان ضمن نطاق رعايته، رافضًا الكشف عن حجم التبرع الذي قدمته الكنيسة الأسقفية بمصر، مؤكدًا التضامن الإنساني مع لبنان الشقيق الذي يعاني بسبب الصراعات السياسية من ناحية وبسبب الآثار النفسية والاقتصادية التي خلفها حادث انفجار المرفأ من ناحية أخرى.واختتم حنا بيانه: نصلي للأشقاء في لبنان لكي تعبر البلاد أزمتها، ونسأل الله أن يلهم أهل الشهداء الصبر والعزاء، وأن يعجل بشفاء المصابين.