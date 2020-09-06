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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم وثائقي عن نجيب محفوظ بـ«ثقافة أسيوط»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:55 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة ندوة بعنوان "عُمر بن الخطاب" حاضرها الشيخ يحيى عبدالصبور، والذي تناول الحديث حول سيدنا عمر بن الخطاب، أحد كبار صحابة النبي والخليفة الراشد العادل، وأن دخولُ "عمر" الإسلام كان نقطة تحول كبرى في الإسلام.

وتحت شعار "إبقى آمنا"؛ نظم فرع ثقافة أسيوط حملة التوعية الصحية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا، حيث قدم بيت ثقافة أبنوب محاضرة بعنوان "الكورونا وطرق الوقاية منها" حاضرها سامح عبدالمعطي، مسئول الثقافة الصحية والإعلام بالوحدة الصحية بأبنوب، وتناول الحديث حول المسئولية الكاملة في حماية الأفراد من انتشار مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وقدم مجموعة من النصائح التي تساعد على تقليل نسبة انتشار فيروس كورونا.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة محاضرة بعنوان "الحاسب الآلي واستخدامه" قدمها علي بكر الشريف، والذي أوضح رؤية جوهرية حول أهمية الحاسب الآلي في حياتنا اليومية.

وفي ذكرى نجيب محفوظ؛ أقيم عرض فيلم وثائقي عن "نجيب محفوظ" بقصر ثقافة أسيوط، كما قدم القصر الجلسة الأسبوعية لنادي الأدب برئاسة الأديب على عبدالرازق بعنوان "في ذكرى النجيب"، شارك فيها الأديب أيمن رجب طاهر، والأديب أشرف عكاشة، وتم تقييم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة خلال الجلسة.

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