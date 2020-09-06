تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة «ارسم حبيب شبهك»

قال الملحن وجيه عزيز، إنه سيتعاون مع النجم محمد منير، مرة أخرى في «ارسم حبيب شبهك» حيث من المنتظر طرح الألبوم قريبًا.وأضاف وجيه، أن الأغنية نالت إعجاب منير وسجلها على الفور، وهي من ألحان وجيه وكلمات مجدي نجيب وتوزيع رومان بونكا.يذكر أن وجيه عزيز، تعاون مع منير في العديد من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحات عديدة، ومن ضمنها أول تعاون بألبوم «الطول والنور والحرية»، وبعدها امتد التعاون بينهما في عدة أعمال مثل «قلبك الشاطر، وحاضر، ولو كان لزاما»، وما يقارب من 14 أغنية.ومؤخرًا طرح وجيه، أغنية جديدة من رباعيات الشاعر صلاح جاهين وحملت عنوان «إيه العمل»، ولاقت نجاحا كبيرا على قناته بموقع يوتيوب.