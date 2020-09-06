محمد رمضان يطرح أغنية «يا حبيبي» مع نجم الراب العالمي ميتر جميس

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغنياته بعنوان «يا حبيبي»، ويقدمها برفقة مطرب الراب العالمي ميتر جميس، عبر تطبيق الأغنيات الشهير «سبوتيفاي».ومن المقرر طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال ساعات، عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وانتهى مؤخرا من تصويرها في الإمارات العربية المتحدة.ومنح الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفنان محمد رمضان التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وقدم محمد رمضان، الشكر عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".